Fernandes est là pour sortir Man United de son sommeil auto-imposé

Il est temps d’enregistrer l’histoire récente de Man United comme Avant Bruno et Après Fernandes. Il fait simplement bouger les choses.

Ole Gunnar Solskjaer nous a prévenus. C’est au début de la semaine au cours de laquelle les efforts les plus inutiles – l’entretien «exclusif» du site Web du club avec un employé – que le directeur de Manchester United a laissé entendre que la visite de jeudi au Club de Bruges ne valait pas particulièrement la peine d’être regardée.

L’indice est venu quand on lui a demandé comment il aborderait la première étape. “Nous devons juste aller là-bas comme nous le faisons normalement, mais sachant qu’à la fin de ce match, il reste encore 90 minutes à jouer”, était son message inspirant, son cri de ralliement. Si les troupes n’étaient pas prêtes auparavant, elles le seraient certainement maintenant.

C’est peut-être un peu injuste. Cela a toujours été susceptible d’être le répit nécessaire après une maladroite, maladroite, souvent désordonnée mais point culminant finalement satisfaisant à Stamford Bridge. United aurait toujours besoin d’une vingtaine de minutes pour récupérer, moment auquel ils se seraient inévitablement endormis.

Cela semblait certainement le cas en Belgique, où leurs hôtes ont forcé les pigeons et les chats à se mélanger le plus tôt possible. Emmanuel Dennis et Brighton Loanee Percy Tau étaient merveilleusement industrieux, comme des enfants indisciplinés obligeant les tuteurs Harry Maguire et Nemanja Matic à réfléchir à leurs choix de vie jusqu’à ce point. Le premier avait particulièrement du mal à maintenir une sorte de rythme au-delà de la tortue somnambule.

C’était une métaphore parfaite pour le jeu que l’égaliseur de United provenait d’une de ses erreurs directes. Sortant de la défense centrale et cherchant une option de dépassement, le capitaine a paresseusement balayé le ballon à sa droite à la recherche de Victor Lindelof, à moins de dix mètres. Le ballon s’échappa pour une remise en jeu sur la ligne médiane.

Anthony Martial a été impitoyable en punissant Maxim De Cuyper et la farce combinée de Brandon Mechele. C’était le seul moment d’excellence authentique de United, tout juste préfacé par l’absurdité autonome.

Et cela leur donne quelque chose à faire pour le match retour de la semaine prochaine à Old Trafford. Comme Solskjaer le leur rappellera sûrement dans le vestiaire, il reste encore 90 minutes à jouer.

Ce sera d’un certain soulagement car la majorité de ce jeu a été consacrée à défaire tout semblant de bon travail récent. La défense de trois hommes semblait vulnérable, le milieu de terrain lourd, les joueurs larges sans menace et Martial affamé de service.

Juan Mata et Jesse Lingard sont partis derrière le Français et ont créé chacun une chance, égale à celle de Simon Mignolet.

Ce n’est que lorsque Bruno Fernandes a été introduit que l’équilibre de la médiocrité a été menacé. United a eu autant de tirs au cours de ses dix minutes que lors des 80 dernières. Aucun joueur n’a eu plus d’efforts que ses quatre. Bien sûr, aucun n’était sur la cible, mais au moins l’intention était là.

C’est important. Dans cette équipe, c’est aussi douloureusement évident. Il y a trop de joueurs chez United qui excellent à être ordinaires, à essayer la passe de base et à garder les choses simples. C’est une mentalité à faible risque et à faible récompense qui a imprégné le club; c’est pourquoi Paul Pogba a l’air si efficace quand il joue.

Fernandes est différent. Il pense, tire et passe hors des sentiers battus. Il fait bouger les choses. Tout ne se détache pas mais si la loi des moyennes existe dans le football, il est le shérif.

Il est accablant que le meilleur joueur de United soit sur le terrain pour un neuvième du match. Il est peu flatteur qu’ils soient déjà si subalternes à quelqu’un qui s’est joint il y a moins d’un mois. Il est condamnant qu’il ait pu être signé l’été dernier.

Mais c’est passionnant, contraignant à regarder. C’est peut-être autant le résultat de ce qui précède que le joueur lui-même. C’était absolument le cas dans ce jeu, quand United Before Bruno et After Fernandes était si clairement défini que c’était insultant.

Matt Stead