Fernandes et Alanyaspor sont en demi-finale de la Coupe de Turquie »Pressfootball

Mercredi 12 février 2020

Malgré une chute 3-1 pénible dans le duel contre Galatasaray, la distribution de l’attaquant chilien a éliminé l’actuel champion du concours national et est passée à la phase des quatre premiers pour la première fois de son histoire. Junior Fernandes a commencé et est parti à 60 ‘.

Une fête pleine d’émotions jusqu’au bout. Pour le match revanche des quarts de finale de la Coupe de Turquie, Alanyaspor s’est qualifié pour les demi-finales de la compétition malgré une chute de 3-1 contre Galatasaray grâce au but transformé en visite à la Turk Telecom Arena, dans un duel en présence de Junior Fernandes jusqu’à 60 minutes.

Le local a dû inverser 0-2 au match aller pour défendre le titre. À la minute 9, Emre Akbaba a ouvert le compte du géant turc et a excité les fans locaux. Cependant, l’équipe chilienne dans son ensemble l’a égalée à une demi-heure avec un but de Yacine Bammou, mettant la clé en sa faveur.

Galatasaray a répondu avec les deux Adem Buyuk à 55 ′ et le même attaquant a réintégré le tableau des scores à 85 minutes, laissant un but pour tourner l’égalité. Cependant, malgré les efforts des propriétaires, le compte n’a pas changé à nouveau et ils ont dû dire adieu à la Coupe de Turquie.

Maintenant, Alanyaspor de Junior Fernandes doit attendre dans le prochain cas le vainqueur de la clé entre Sivasspor et Antalyaspor. Match convenu pour ce jeudi 13 février à 13h15.