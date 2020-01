Fernandes joue à droite mais Man Utd ajoute à la pression

Date de publication: mercredi 29 janvier 2020 12h30

Man Utd a été réticent à utiliser la fenêtre de janvier depuis le règne de Ferguson. Bruno Fernandes pourrait exorciser ces démons…

C’est en décembre 2012, au milieu du dernier hiver de Sir Alex Ferguson avant sa retraite, qu’il offrira une ligne qui a informé et informé les plans de recrutement des joueurs de Manchester United au cours des sept années qui ont suivi.

«Le marché des transferts de janvier n’a jamais été le meilleur marché et cela a fait ses preuves au fil des ans. Vous obtenez très peu de gros transferts – tous les gros transferts sont effectués en été. »

Telle est la sagesse acceptée, largement décidée peu de temps après la création du marché de mi-saison en 2003 et renforcée seulement dans les années intermédiaires. Il encourage les clubs paniqués à dépenser des sommes somptueuses pour de fausses solutions. Cela rend les autres parties vulnérables à un niveau de perturbation et de distraction indésirables qui peuvent faire dérailler une campagne entière. Il permet aux agents de colporter leurs marchandises car les joueurs sont marchandisés au-delà de la justification. Cela contredit l’essence même de ce que devrait être un guichet de transfert: le point culminant du dépistage et de la planification à long terme.

United en particulier refuse d’accepter les exceptions. Un club qui a accueilli les transformateurs Nemanja Vidic et Patrice Evra en janvier 2006 (avec des succès qualifiés à Louis Saha et Henrik Larsson en 2004 et 2007) a souffert d’une sorte de biais de récence isolée.

Leurs doigts ont été brûlés par Alexis Sanchez; les blessures sont encore à vif. Ole Gunnar Solskjaer peut prédire en souriant un arc de rédemption si audacieux et invraisemblable que cela ferait railler Noah, mais le Chilien ne sera jamais qu’un échec absolu à Manchester; une signature si désastreuse que le soi-disant «plus grand club du monde» était prêt à tolérer de nombreux hivers de mécontentement des fans si cela signifiait qu’aucun pari similaire n’était fait dans un avenir immédiat.

Mais les circonstances changent. Bruno Fernandes est disponible, la forme de Premier League de United nécessite une injection d’inspiration, une série de blessures au milieu de terrain exige une réponse et l’existence continue de Jesse Lingard en tant que footballeur de la première équipe ne peut plus être excusée.

Liverpool, lui aussi, aurait pu jouer son rôle.

“La fenêtre de janvier est-elle peut-être plus difficile que l’autre fenêtre?” Jurgen Klopp réfléchi le mois dernier. “Je ne sais pas. Je pense que la fenêtre d’été est vraiment difficile à cause des différents moments de fermeture en Europe. Cela rend les choses vraiment difficiles. La fenêtre d’été ne fait que blesser les clubs anglais; cela ne les aide pas. “

Janvier 2018 est le cas de l’Allemagne. Virgil van Dijk, inaccessible quelques mois auparavant, a été mis en sécurité cinq jours avant l’ouverture de la fenêtre suivante. Manchester City attendu un an et demi faire venir Aymeric Laporte après son rejet à l’été 2016. Arsenal avait été lié à Pierre-Emerick Aubameyang mais ce n’est qu’en hiver qu’ils ont agi sur cet intérêt.

Chaque joueur est désormais indispensable, preuve que si les signatures conviennent, elles peuvent être faites à tout moment. La fenêtre de janvier a le potentiel d’être aussi gratifiante que dommageable si elle est utilisée correctement.

Mais il exerce une pression inhérente et nécessite une gratification instantanée. Les signatures d’été ont le temps de s’adapter à une nouvelle équipe, de nouveaux entraîneurs, de nouveaux joueurs, de nouveaux rôles, de nouvelles tactiques et souvent un nouveau style de vie. Ceux qui adhèrent en janvier ne bénéficient ni de ce temps ni de cette patience, devraient avoir un impact immédiat et seront jugés et interrogés en cas d’échec.

Après un dégagement à queue et une mauvaise tête du corner résultant, il a mené à la défaite lors de son premier match de Premier League pour Liverpool à Swansea, Jamie Carragher a déclaré que Van Dijk résoudrait ses problèmes défensifs comme une “absurdité absolue”. Fernandes devrait s’attendre à être radié, licencié, ridiculisé sur talkSPORT et comparé à des joueurs peu flatteurs par des supporters rivaux sur Twitter s’il lutte de la même manière pour ses débuts.

United a ajouté à ce fardeau, et pas seulement en le signant si tard. Leur insistance à divulguer des exemples de diligence raisonnable en matière de transfert et de leçons apprises a conduit à laisser entendre que six mois supplémentaires de football au Portugal ont aidé un capitaine de club de 25 ans et un international chevronné à devenir plus mature et tactiquement astucieux. .

Re Fernandes. @ManUtd le surveille depuis 2015. Ils se sont distanciés du joueur l’été dernier alors qu’ils ont décidé de prioriser d’autres domaines. Fernandes évalue de près cette saison et estime qu’il s’est amélioré, est devenu plus mature et influent et est maintenant tactiquement astucieux.

– Simon Stone (@ sistoney67) 28 janvier 2020

C’est de la folie, bien sûr. RP transparent et incontesté. Mais chaque représentation sera désormais vue à travers ce prisme, chaque erreur de position et chaque moment d’indiscipline amplifiés. En réalité, il ne faudra guère plus qu’adhérer aux principes de base pour représenter une amélioration des options actuelles de United; c’est une barre basse à franchir pour plus de 45 millions de livres sterling.

Nécessaire aussi. Le concept de base d’un transfert est qu’il s’agit d’une mise à niveau actuelle ou future de ce que vous avez déjà. Fernandes est précisément cela. Ferguson ne serait pas le seul à remettre en question le calendrier – cela aurait dû être fait en été ou même au début de ce mois – mais United devait exorciser ses démons de janvier.

Matt Stead