Fernandes révèle ce que Ronaldo lui a dit avant le transfert de Man Utd

Date de publication: Mercredi 5 février 2020 10:43

Bruno Fernandes dit Cristiano Ronaldo est “heureux” que son compatriote ait décidé de rejoindre Manchester United en janvier.

Le joueur de 25 ans est arrivé à Manchester cette semaine – après sceller un mouvement de 67,8 millions de livres du Sporting Lisbon – avec une solide réputation de milieu de terrain créatif capable de marquer et de créer des buts à volonté.

Il a joué les 90 minutes complètes d’un Match nul 0-0 avec les Wolves à Old Trafford samedi, avec un numéro 10 en première mi-temps avant de se replier pour s’asseoir et dicter le rythme du match en deuxième période.

AVIS: Fernandes déjà handicapé par la sélection de Man Utd de Solskjaer

“Oui, j’ai parlé Manchester United avec Cristiano, ” Fernandes a déclaré au site officiel de Man Utd.

«Il vient de dire de bonnes choses sur United. Il a dit qu’il a commencé à vivre son rêve ici et qu’il a commencé à être un très bon joueur ici. Je pense qu’il est content de mon transfert.

«J’ai également parlé avec Ole et il a dit qu’il avait interrogé Cristiano à mon sujet. Et il a dit de bonnes choses sur moi, ce qui est bien!

«Cristiano joue avec moi en équipe nationale et il me connaît, et pour moi, c’est une bonne personne. Je veux suivre ses pas. “