«Fernandes sera comme De Bruyne ou Eriksen pour Man Utd»

Date de publication: samedi 8 février 2020 5:23

Le nouveau recruteur de Manchester United, Bruno Fernandes «a le lot», selon l’ancien coéquipier du Sporting Lisbonne, Yannick Bolasie

Les Red Devils ont signé Fernandes dans un accord qui pourrait éventuellement atteindre 68 M £ avec l’international portugais a conclu un accord de cinq ans et demi.

Et Bolasie – qui jouait en Premier League pour Crystal Palace et Everton – estime qu’il existe des “similitudes” entre Fernandes et les milieux de terrain de Manchester City Kevin de Bruyne et David Silva, alors qu’il l’a également comparé à l’ancien homme de Tottenham, Christian Eriksen.

Sur le nouveau Homme Utd En signant, Bolasie a déclaré au Daily Mirror: «Bruno a beaucoup à être honnête. Je pense qu’il répondra très bien à cette attente.

«Lorsqu’il était au Sporting, il contrôlait tous les matchs. Tout ce que le Sport a fait l’a traversé.

«Il peut jouer avec les deux pieds et n’a pas peur de tirer avec sa gauche mais son pied droit est son pied principal. Il peut voir une passe et a une bonne passe à longue distance, des coups francs et des pénalités.

«Il est à son meilleur dans le demi-tour et fait des passes entre les lignes. Il aime donner des passes et aime marquer, c’est son jeu. Il sait ce qu’il peut faire et est bon et peut très bien se connecter avec les joueurs en avant.

“Il a son propre style parce qu’il a déjà été en Italie mais a des similitudes avec De Bruyne, Silva et Eriksen. “