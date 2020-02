Fernandes vise un empannage de but à Martial après avoir raté la deuxième passe décisive

Date de publication: dimanche 23 février 2020 5:32

Le milieu de terrain de Manchester United, Bruno Fernandes, a lancé une blague ironique sur Anthony Martial, après que l’attaquant n’a pas récompensé son coéquipier avec une deuxième passe décisive contre Watford dimanche.

Ayant a ouvert son compte United depuis le point de penalty au premier semestre, Fernandes a raté de peu une passe décisive de Martial en seconde période.

Le premier effort du Français après avoir reçu une passe du milieu de terrain a été sauvé par le gardien des Hornets Ben Foster, mais l’attaquant ne s’est pas trompé immédiatement après avec sa finition ébréchée.

Fernandes a établi le but de Mason Greenwood tard, cependant, après un doublé avec le joueur de 18 ans Uni intensifié leur poursuite pour une place dans le top quatre à la fin de la saison.

S’adressant à BBC Sport après le match, Ferandes a insisté sur le fait que, en plaisantant, sa priorité était d’aider son équipe à gagner des matchs.

«C’est le jour que chaque joueur veut avoir. Je me sens chanceux de marquer, je me sens chanceux de gagner le match », a déclaré le milieu de terrain.

«Nous avons tous fait de notre mieux, nous avons fait un excellent match et finalement j’ai ma première victoire à domicile.

«J’ai juste besoin d’aider l’équipe, c’est ce que je veux faire, c’est ce que je dois faire.

«J’espère qu’Anthony [Martial] marque plus de buts comme lorsque je lui suis passé et qu’il a raté le ballon et le but, mais a repris le ballon.

“S’il marque, c’est deux passes [for me] – la semaine dernière, il dit que vous ne marquez jamais avec mes passes mais je pense que ce n’est pas de ma faute ce soir. “

Fernandes a ouvert le score avec style, inscrivant froidement son penalty devant Foster, mais a révélé qu’il y avait plus dans sa manche que des coups de pied fantaisistes.

“C’est comme ça que je tire un penalty, c’est là que je me sens en confiance pour tirer de cette façon”, a-t-il déclaré. “Je ne tire pas de cette façon, mais c’était le meilleur moyen aujourd’hui et j’essaie juste et j’ai de la chance de marquer.”

À sa recherche d’une place pour la Ligue des champions, Fernandes a déclaré: “Tout le monde sait que nous voulons obtenir la Ligue des champions – ce n’est pas nouveau et je suis juste ici pour aider l’équipe à conquérir cet endroit et continuer à gagner des matchs.”

Ailleurs, United boss Ole Gunnar Solskjaer était très satisfait de ce qu’il avait vu de Fernandes.

Lire la suite…