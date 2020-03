Fernandez satisfait de la reconnaissance en tant qu’option de contrat d’exercice de Newcastle

Date de publication: Mardi 10 mars 2020 4:27

Federico Fernandez a pour objectif de faire passer Newcastle à la ligne d’arrivée de la Premier League après que le club ait exercé une option d’un an sur son contrat.

Le défenseur argentin de 31 ans est le troisième joueur senior à prolonger son séjour à St James’s Park en quelques jours après que les milieux de terrain Jonjo Shelvey et Matt Ritchie ont tous deux signé des prolongations de contrat vendredi dernier.

Fernandez, qui a rejoint les Magpies de Swansea au cours de l’été 2018, a déclaré à NUFC TV: “Je suis très heureux de la nouvelle – une autre année en Premier League, avec Newcastle.

«Ça a été un bon moment au club, donc quand j’ai parlé avec le patron ce matin et il m’a dit que le club voulait faire ça, je lui ai dit que bien sûr, pour moi et ma famille, c’est bon à savoir, et à cette étape aussi.

“J’espère que nous pouvons maintenant pousser pour les derniers matchs pour essayer d’obtenir plus de points, et je suis très heureux de la nouvelle.

“Pour rester en Premier League, pour rester ici et me sentir important, c’est pour moi le point principal – pour être en forme, essayer d’aider le club et essayer de jouer chaque match auquel je peux jouer.”

Fernandez a 47 apparitions à son nom à ce jour, le dernier d’entre eux lors de la victoire 1-0 de samedi à Southampton, ce qui les a portés à 35 points avec neuf matchs à jouer, et est l’un des six défenseurs centraux du département le plus compétitif de l’entraîneur-chef Steve Bruce équipe.

Bruce a déclaré: «C’est vraiment une bonne nouvelle d’attacher Fede. Il a connu une excellente saison et mérite amplement cette reconnaissance.

«C’est un grand professionnel. Il s’entraîne et travaille incroyablement dur pour l’équipe et il continue à avoir une influence positive autour de l’endroit. Nous sommes ravis de l’avoir. “

L’entraîneur-chef de Newcastle espère désormais des frères Sean et Matty Longstaff emboîteront le pas l’accord en cours devant expirer à la fin de la campagne en cours.