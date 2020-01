MANCHESTER, ANGLETERRE – 28 JANVIER: Fernandinho de Manchester City signe une prolongation de contrat à la Manchester City Football Academy le 28 janvier 2020 à Manchester, en Angleterre. (Photo de Matt McNulty – Manchester City / Manchester City FC via .)

Manchester City a confirmé que le milieu de terrain Fernandinho avait signé une nouvelle prolongation de contrat d’un an.

Fernandinho prolonge le contrat de Manchester City

L’expérience est la clé

Le Brésilien, maintenant âgé de 34 ans, continuera de fournir une riche expérience à ses jeunes coéquipiers de Manchester City.

Il a déménagé au stade Etihad au cours de l’été 2013; lors de sa première saison avec le club, il a fait 43 apparitions dans toutes les compétitions, aidant City à remporter la Premier League et la Coupe de la Ligue.

Le succès s’est poursuivi pour Fernandinho tout au long de son séjour à Manchester City. Il a remporté trois titres de Premier League au total, ainsi que quatre trophées de Coupe de la Ligue et une médaille de FA Cup.

Au total, il a disputé 299 matches au cours de ses sept saisons avec le club.

Milieu de terrain central de métier, il a prouvé sa polyvalence cette saison, remplaçant le défenseur central pour le blessé Aymeric Laporte.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site officiel de Manchester City, le milieu de terrain brésilien a déclaré: «C’est la meilleure nouvelle possible.

«Je veux profiter de cette occasion pour dire à quel point je suis reconnaissant envers mes coéquipiers et le personnel des coulisses ici à City. Sans eux, cet accord ne serait pas possible, merci donc sincèrement à chacun d’entre eux.

«J’ai apprécié chaque seconde de mon temps ici. Je ne m’attendais pas à construire une relation aussi significative avec le Club et les fans, mais c’est arrivé, et je suis reconnaissant chaque jour.

«Nos fans sont incroyables; Je suis tellement heureux de continuer à jouer pour eux un an de plus. Je ressens leur amour et leur passion et cela m’aide vraiment à rester motivé.

«Mon objectif est maintenant de m’assurer que nous continuons à réussir. Mon temps ici a été décoré d’argenterie, mais sous la direction de Pep, nous avons vraiment accéléré. Je veux que cela dure aussi longtemps que possible. »

Photo principale

