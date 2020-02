Fernando De Paul a voyagé au Brésil et peut être considéré dans le «U» »Football Press

Lundi 10 février 2020

Le gardien de but de l’Université du Chili traînait un problème gastro-intestinal qui remettait en cause sa participation au match retour des Libertadores contre l’Inter de Porto Alegre. Cependant Fernando De Paul a bien évolué et a réussi à monter dans l’avion pour rejoindre l’équipe.

Hernán Caputto et l’ensemble du campus de l’Université du Chili peuvent respirer facilement. Bien qu’il n’ait pas voyagé avec ses compagnons, Fernando de Paul a finalement surmonté ses problèmes digestifs et a entrepris le voyage à Porto Alegre pour rejoindre l’équipe et être considéré par le personnel d’entraîneurs pour le verrouillage de la clé avant Internacional.

Il y a quelques jours, l’université a signalé la maladie du gardien de but, déclarant que “Fernando a subi une décompensation aiguë d’une pathologie digestive précédente qui a nécessité une évaluation à la clinique U. Andes et déterminera s’il peut voyager ou s’il est définitivement exclu pour le match de mardi” .

Mais cela a été laissé de côté. Les résultats des examens du gardien de but en titre de U ’se sont révélés positifs et l’Argentin s’est rendu au Brésil vers 16 heures le dimanche 9 février pour rejoindre le travail des officiers de Caputto au Brésil.

L’Université du Chili définit son passage à la troisième phase précédente de la Copa Libertadores contre Porto Alegre International au stade Beira-Rio le 11 février à 19h15 au Chili, même calendrier que le match aller où ils ont marqué sans but en Le stade national

✍ Consultez la liste des cités pour le match de ce mardi contre S.C. International, à Porto Alegre, pour la Coupe CONMEBOL @Libertadores ⬇️ # VamosLaU 🤘https: //t.co/FDymxWYA2y

– Université du Chili (@udechile) 9 février 2020