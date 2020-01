Fernando Llorente, le remplaçant de Cavani au PSG

Le marché d’hiver est terminé, et Cavani fait de son mieux pour forcer sa sortie. Il est vrai que ces matchs ne vont pas à Nasser Al-Khelaïfi, et que si une offre vraiment convaincante n’arrive pas, le président maximum ne donnera pas le bras pour se tordre, mais l’Uruguayen fera ses valises même si c’est le même jour 31. Conscient de cela, à Paris, ils apprécient déjà la meilleure option pour le remplacer, et un nom est le favori.

29/01/2020

Agir à 12:18

CET

Alex Muñoz

NAPLES ET SEULEMENT NAPLES

C’est de là que Cavani est venu et il y aura aussi qui occupera son rôle. Selon «Le Parisien», Fernando Llorente a choisi le Parque de los Príncipes. L’Espagnol a déjà 34 ans, mais pratiquement où il a été, il a joué à un niveau remarquable et accepterait volontiers d’être le remplaçant d’Icardi. Une option économique et sûre pour une équipe qui ne veut pas de problèmes dans son vestiaire.

DEUX PRETENDANTS TRES DIFFERENTS

‘El Matador’ a deux offres principales, radicalement opposés. Le premier et le plus connu est celui de l’Atlético de Madrid, qui luttera contre le vent, la marée et Al-Khelaïfi pour que vous puissiez voir le rojiblanco. Cependant, David Beckham a récemment comparu torpiller ceux du «Cholo». L’Anglais vous veut pour votre Inter Miami, et a fait une proposition très intéressante au PSG et à Cavani lui-même. Une véritable retraite en or.

Pour le moment, il semble que l’équipe espagnole commence avec un avantage, puisque la pointe, 32 ans, est toujours en mesure de performer au plus haut niveau européen. Mais les Américains sont très sérieux et les chiffres qu’ils manipulent sont difficilement atteignables pour les «Colchoneros». Avec le peu qui reste du marché, c’est un mystère qui va se passer, bien que la bataille pour Cavani ait un amuseur plus que de dernière minute.