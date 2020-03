Fernando Llorente s’entraîne avec vue sur le Vésuve

L’Espagnol Fernando Llorente, attaquant de Napoles, vit des jours isolés dans sa maison napolitaine en raison de l’émergence du coronavirus et exerce selon le programme de formation commandé par le technicien Gennaro Gattuso sur son balcon donnant sur le Vésuve, comme le montre une vidéo publiée ce mercredi par le club italien.

L’équipe de Naples, rivale de Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions, ne retournera pas travailler au centre sportif Castel Volturno avant le 23 mars et les joueurs doivent effectuer des exercices athlétiques et de renforcement musculaire depuis leur domicile. Les entraînements prévoient également des exercices de crossfit que Llorente effectue dans sa maison à Posillipo, un quartier où vivaient également ses collègues et compatriotes Fabián Ruiz et José Callejón, qui offre une vue privilégiée sur le Vésuve, le volcan qui domine la ville.

C’est une zone très fréquentée par les footballeurs de Naples et aussi les espagnols Pepe Reina et Raúl Albiol l’ont choisie pour vivre dans ses scènes partenopéennes. C’est Naples elle-même qui a publié une vidéo de la formation de Llorente sur ses réseaux sociaux, en attendant la fin de l’urgence du coronavirus et la reprise des séances en toute sécurité au centre sportif Castel Volturno. L’Italie connaît des jours d’alerte maximale et le gouvernement italien a ordonné la fermeture de toutes les entreprises, à l’exception des supermarchés et des pharmacies, jusqu’au 3 avril au moins par mesure de précaution pour limiter les infections.

Jusqu’à présent, l’Italie a enregistré 2 503 décès par coronavirus, après avoir augmenté de 345 en 24 heures, selon le dernier bilan rapporté par le chef de la protection civile, Angelo Borrelli. C’est le deuxième pays avec le plus de décès dus à cette maladie après la Chine.

