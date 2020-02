Fernando Pacheco avec Fluminense: la flatterie des fans après un grand match au tournoi Gaucho | Brésil Brésil

Mis à jour le 13/02/2020 à 08:47

Fernando Pacheco a signé cette saison pour Fluminense. L’attaquant a quitté le Sporting Cristal et, après la phase pré-olympique U23, il a rejoint l’équipe brésilienne pour disputer ses premiers matchs cette saison. Il avait eu quelques minutes dans la victoire contre Botafogo dimanche dernier, en entrant dans le 89, mais ce mercredi il a pu en démontrer un peu plus en demi-finale contre Flamengo. en ajoutant un peu plus d’une demi-heure de jeu.

Le Péruvien déséquilibré avec sa vitesse et son agressivité dans l’attaque. Il a accordé une passe décisive et ils l’ont annulé. Son équipe a perdu 3-0 et terminé 3-2 après son saut sur le terrain. Il a pris ses paumes et ses compliments après le match.

Sur les réseaux sociaux, les fans ont souligné la performance de Pacheco. Beaucoup ont demandé la propriété. «Frère, Fernando Pacheco est venu faire un beau match. Vous devez être un gros titre dans cette équipe », a déclaré un utilisateur sur Twitter.

Flatterie pour Pacheco à Fluminense. (Twitter)

«Fernando Pacheco doit être un partant dans cette équipe. Il n’y a pas de réserve, jusqu’à ce que Wellington soit beaucoup mieux en tant que joueur pour la deuxième fois », a ajouté un autre.

“Filipe Luís n’a jamais vu les” frais de scolarité “de Fernando Pacheco.” “Il est entré et a changé tout le jeu.” “Il a mis le jeu dans sa poche”, ont condamné certains.

La presse a salué sa performance

«Il semblait nerveux à son entrée, mais sa production a augmenté rapidement, brûlant le jeu. Avec l’équipe la plus connectée en seconde période, il était plus actif que Wellington Silva et a donné de la vitesse à l’équipe. Il a secoué les filets, mais a été bloqué», A déclaré GloboEsporte mercredi après le célèbre« Clássico das Multidões », qui a terminé 3-2 pour le« Fla ».

PLUS DE NOUVELLES DE FOOTBALL