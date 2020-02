Ferran Soriano, PDG de la ville: “Les accusations sont fausses”

Ferran Soriano a parlé publiquement pour la première fois après avoir entendu la décision de l’UEFA sur Manchester City. Le PDG du club anglais a accordé une interview où il a réitéré que les accusations au sujet de la ville “ne sont pas vraies & rdquor; et a défendu le fonctionnement du club.

Pol Ballús

“Le propriétaire n’a pas mis d’argent dans ce club qui n’a pas été dûment déclaré & rdquor;détient Ferran Soriano. Rappelons que la pénalité de l’UEFA est basée sur les hypothèses que le propriétaire de Manchester City a financé sur sa poche une partie des revenus du club de sponsors. “Nous sommes un club de football financièrement viable, nous sommes rentables, nous n’avons pas de dettes, nos comptes ont été examinés à plusieurs reprises, par des auditeurs, des régulateurs, des investisseurs et tout est parfaitement clair”, a ajouté Soriano.

“Cela est allé moins que la justice et plus de politique”

Il a également réitéré le sentiment de manque de justice dans l’enquête de l’UEFA: “L’expérience avec cette chambre de recherche FFP a été négative pour nous, plus que je ne l’aurais imaginé.” Bien qu’il ait défendu l’institution: «Nous ne parlons pas de l’UEFA en général, qui est une association d’associations. Personnellement, je connais beaucoup de gens qui travaillent très dur à l’UEFA & rdquor ;. Pourtant, le président du club a le sentiment que “Cela est allé moins que la justice et plus de politique.”

L’UEFA a également dénoncé l’aggravation de la sanction en raison de la faible collaboration de Manchester City, ce que Soriano a également réfuté: «Oui, nous coopérons avec ce processus. Nous livrons une longue liste de pièces justificatives qui, selon nous, sont des preuves irréfutables que les accusations ne sont pas vraies. Et c’était difficile parce que nous l’avons fait dans le contexte d’informations qui ont fuité dans les médias, Avec le sentiment qu’à chaque étape, dans chaque interaction que nous avions, nous sentions que nous étions considérés comme coupables avant de discuter de quoi que ce soit.

Il a confirmé que Pep Guardiola était au courant de tout processus, et que le but du club est désormais de pouvoir tenir un procès équitable: «Nous ne demandons un procès que dans un organe indépendant et impartial. Nous voulons mettre fin à ces critiques voilées que nous entendons tout le temps & mldr; Que quoi que nous fassions, quel que soit le résultat que nous obtenons, ce n’est que sur l’argent et non sur le talent et l’effort.