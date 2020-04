Ferran Torres lié au changement de Manchester United

Selon les rapports, Ferran Torres de Valence est devenu une cible de transfert pour Manchester United et le Borussia Dortmund.

Le joueur de 20 ans est considéré comme un «plan B» pour United s’ils ne parviennent pas à faire atterrir Jadon Sancho à Dortmund, tandis que la partie allemande l’a désigné pour remplacer Sancho en cas de départ.

Le contrat de Torres à Valence expire en juin 2021 et il a jusqu’à présent rejeté les offres d’un nouveau contrat du club.

La clause de rachat de l’Espagnol est de 100 millions d’euros (92 millions de livres sterling), mais los Che acceptera probablement des offres moins élevées cet été plutôt que de laisser Torres partir avec un chiffre fixé par le tribunal 12 mois plus tard.

Et «des sources proches du joueur» ont déclaré à Goal que «la course à sa signature s’intensifiait», avec une multitude de clubs impliqués, dont les Red Devils.

La Juventus, l’Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, le Bayern Munich et Barcelone ont tous été liés à un mouvement pour Torres, mais Goal affirme que Dortmund mène la chasse car ils acceptent que Sancho se déplace en été et cherche à le remplacer.

Goal rapporte que «les géants allemands ont clairement indiqué en janvier qu’ils étaient prêts à mettre une offre officielle sur la table».

Torres est une perspective passionnante. L’ailier droit a du rythme, une technique forte et un bon pied gauche. Depuis qu’il est entré dans le onze de départ ce trimestre, il a marqué six buts et fourni sept passes décisives en 35 matchs pour une équipe de Valence dont la forme a été indifférente en Liga et qui a été évincé de la Ligue des champions 8-4 au total par l’équipe italienne. Atalanta.

Regardez les compétences et les objectifs de Ferran Torres en 2018/19 ci-dessus.

United espère faire de Jadon Sancho le prochain joueur à porter le célèbre maillot numéro 7. Mais que savez-vous des joueurs qui l’ont déjà porté? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir.