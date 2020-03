Ferrnando Morientes déclare que l’Amérique, Tigres et Cruz Azul lutteraient contre le déclin en Espagne

Hier, l’entraîneur des Eagles of America, Miguel Herrera, lors d’une conférence de presse a attiré l’attention des médias avant le match contre Atlanta United en Ligue des champions de la Concacaf.

Et c’est que l’entraîneur des Eagles a déclaré que l’équipe de Major League Soccer ferait face à la plus grande équipe du continent, assurant que l’équipe se bat contre cette position avec des équipes comme River Plate et Boca Juniors.

Ce qui est drôle, c’est que pratiquement en même temps la légende du football espagnol et du Real Madrid, Fernando Morientes, a déclaré que l’Amérique n’avait pas le niveau que l’entraîneur des Eagles affirmait.

Et c’est que l’ancien footballeur professionnel a déclaré que l’Amérique ne se battrait pas pour le titre en Liga de España, mais se battrait pour rester dans le circuit maximum:

“J’aime Tigres, América et Cruz Azul, ce sont des équipes qui, j’en suis convaincu, concourraient non pas pour remporter un titre, mais pour maintenir la catégorie”, a déclaré Morientes.

Bien qu’il convient de noter que les Espagnols ont comparé l’Amérique et d’autres équipes de football mexicaines avec le niveau de la Liga et non avec des équipes du continent américain, bien qu’il ait été clair que peut-être l’équipe Azulcrema n’a pas le niveau que Miguel Herrera prétend avoir.