“Fesseria, polémique hors de propos. A Brescia, beaucoup de Napolitains”

NAPLES. La controverse de la nuit dernière en marge du défi entre Brescia et Naples, une partie des fans des hirondelles a en effet entonné la chorale minable “Napoli coronavirus”. La question est intervenue ce matin sur patron de biancazzurro Massimo Cellino.

«J’éviterais de créer de nouvelles controverses à cet égard, je pense que c’est un non-sens qui a immédiatement été mis en avant. Il y a du respect et de l’amitié entre moi et De Laurentiis, c’est ce qui m’intéresse le plus, je vis dans la ville de Brescia et je peux vous assurer qu’il y a plus de Napolitains ici qu’à Naples. – a-t-il précisé sur la radio bleue officielle – je trouve tout ce tapage vraiment hors de propos, entre autres, une douzaine de mes employés sont vraiment des Napolitains “.