Festival des objectifs: Pumas et Juárez ont donné un grand match pour la Ligue MX en tirant au sort 4-4

Cougars et Juarez ils ont été mesurés avant la date 2 du match Clausura 2020 Liga MX qui a eu lieu dans le stade olympique de la ville de de Juarez (Mexique) Le jeu a donné beaucoup d’émotions et de buts dès la première minute du match

Lezcano (deux fois), Rolán et Rubio ont marqué les buts de Juárez FC. Du côté de la visite, les annotations sont passées par Vigon, Vázquez, Álvarez et Gonzalez Espinola.

Pumas a atteint la première place du classement et reste invaincu dans ses deux présentations, tandis que le Juárez FC ne quitte toujours pas le bas du tableau et ne connaît toujours pas la victoire.

La prochaine date, le Juárez FC sera mesuré avec l’ancienne équipe d’Edison Flores, Monarcas Morelia, en tant que visiteur. Il recevra l’actuel champion de football mexicain, Monterrey, dans un duel qui promet de faire des étincelles.

Les couguars, quant à eux,

Cougars contre Juarez: calendrier des matchs

21h15 – Mexique

22:15 heures – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis

23:15 heures – Venezuela, Bolivie

Vendredi à 00h15 – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili

03:15 vendredi heures – Royaume-Uni

04:15 heures vendredi – Espagne, Allemagne, Italie, France

Bien qu’ils n’aient pas montré leur meilleur football et, parfois, étaient dominés par leur rival, Cougars Il a été franc et a marqué trois points lors de ses débuts en championnat. Ce jeudi, lors du premier match de la deuxième journée du championnat, ils espèrent maintenir l’ordre et viser à continuer sur la voie du triomphe.

Ce sera un match attrayant car même si le Juarez de l’entraîneur argentin Gabriel Caballero C’est une équipe humble, il est combatif et dans le tournoi Apertura, il a remporté quatre matchs dans son stade, en plus de cela quand il a perdu, il l’a fait après avoir causé des problèmes aux rivaux.

Les ‘Braves’ viennent de chuter 2-0 lors de leur visite à Chivas. “Nous allons gagner contre Pumas parce que chez nous, nous sommes plus forts”, a déclaré Caballero après avoir estimé que le résultat obtenu par ses dirigeants à Guadalajara était mérité.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ:

Le Real Madrid ne veut pas s’échapper: Zidane parle souvent à Mbappé pour être son «galactique»Pleurer à gauche: Ernesto Valverde, en adieu avec les joueurs de Barcelone, n’a pas retenu ses larmesLes «matagigantes»: les éliminations les plus surprenantes de la Copa del Rey [FOTOS]Au revoir journée libre: Quique Setién annule l’accord de Valverde avec l’équipe de BarceloneLe meilleur de 2019: Lionel Messi, Liverpool et Megan Rapinoe nominés pour les Laureus Awards