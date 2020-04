FEUILLES DE DÉFI 3: Que devrait rechercher le PSG sur le marché?

Nous nous sommes mis dans la peau du directeur sportif de l’équipe de France pour chercher les faiblesses d’une équipe étoilée.

Le PSG sortira, comme chaque année, chargé de millions à la recherche de renforcer son équipe sur le marché.

On met en avant trois joueurs qui viendraient comme des perles à l’équipe de France car, qui sait si en 2021, ils pourront lever la Ligue des champions.

Dayot Upamecano, un relais de garanties pour l’arrière

Thiago Silva vivant ce qui devrait être ses dernières semaines à Paris, l’équipe de Tuchel a besoin d’une garantie centrale pour remplacer ce qui a été son nom fort pendant presque toute la dernière décennie.

Le Français de Leipzig est l’un des hommes les plus en vogue du marché et retournerait dans son pays natal pour renforcer le meilleur club de Ligue 1. Le meilleur impossible!

Alex Telles, profondeur et garanties à gauche

L’arrière gauche de Porto est l’un des joueurs avec le plus de cache en ce moment.

Il existe de nombreux clubs qui aspirent à se rapprocher du côté gauche des Dragons qui se démarque par sa profondeur et son bon travail dans le jeu offensif, aspects clés pour une équipe constituée par et pour attaquer et dominer 100% de leurs matchs en France.

Antoine Griezmann, son royaume est à Paris

Si le départ de Neymar a été confirmé et que Mbappé regarde vers la capitale de l’Espagne cet été ou l’été prochain, le moment est venu pour Antoine.

Le Français n’a pas sa place dans un Camp Nou avec Messi agissant dans sa zone d’influence et pensant à Neymar et Lautaro. Sortir au PSG sans le Brésilien et avec son ami Mbappé en couple pourrait lui donner les gallons dont il a besoin pour manger à la table de qui il veut.