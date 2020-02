Fiches de rendement de Dzeko – 6e buteur de tous les temps à Rome: en 2020 seulement CR7 et Immobile mieux

“En 2020, seuls CR7 et Immobile ont marqué plus que lui (5 buts). Cette fois, un but, une passe décisive et de nombreux bons matchs.” Edin Dzeko, comme le souligne également La Gazzetta dello Sport ce matin, continue de faire de Rome le protagoniste absolu. Auteur de 15 buts et 8 passes décisives à ce jour (respectivement 12 et 6 en Serie A, 3 et 2 en Ligue Europa), le bombardier bosniaque d’hier contre Lecce n’est pas par hasard entré dans l’histoire du club du Capitole: sixième buteur de tous fois du Giallorossi avec 102 réalisations globales, la même chose qu’un certain Vincenzo Montella. Mais pour surprendre plus que toute autre chose, c’est le “nouveau” rôle que M. Fonseca lui a confié, en tant que trimmer sur le trocart et pas seulement le terminal offensif: “Un autre excellent jeu en tant que milieu de terrain. L’assistance de Mkhitaryan est la chose la plus simple entre Et il marque bien, grâce au VAR qui lui rend les biens volés “, souligne Corriere dello Sport.

Ce sont tous les votes d’Edin Dzeko:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6

VoceGiallorossa: 7,5