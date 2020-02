Fiches Ludogorets-Inter: Godin en plus d’Eriksen. Et Lukaku renverse les Bulgares

Ludogorets

Iliev 6.5 – Son défi personnel avec Eriksen compte un miracle de sa part, un but et un centre du Danois. A l’occasion du tir qui entre dans le filet n’est pas parfait, mais avant cet épisode il avait paré la parabole. Finalement, il tombe sur la pénalité de Lukaku sans sentir la trajectoire.

Cicinho 6.5 – L’arrière complet est parmi les plus (ou les rares) proactifs de l’équipe bulgare. Malheureusement pour lui, les attaquants ne sont pas sur la même longueur d’onde, plus concentrés sur la défense que sur l’attaque.

Grigore 6 – Pas un jeu simple, toujours sous pression d’abord de Lautaro puis surtout de Lukaku. Il fait ce qu’il peut et joue un jeu solide.

Terziev 6 – Ils ont beaucoup à voir avec leur compagnon de garde, mais à part quelques petits instants de gîte, ils gardent la hutte aussi longtemps qu’ils le peuvent.

Nedyalkov 5.5 – En défense, Moïse s’enfuit un peu trop souvent. En attaque, il place au milieu de deux centres dangereux et risque également de marquer des buts avec une bonne conclusion.

Anicet 5 – En dehors du fait qu’il ne touche pas une balle au milieu de terrain, il touche naïvement la balle avec son bras à la fin et donne la pénalité de 2-0 à l’Inter.

Dyakov 5 – Le centre du terrain est la propriété des opposants et n’est pas une bonne chose, surtout pour lui qui devrait donner quelque chose de plus en termes de corps. Bien sûr, s’il est toujours forcé au bord de la zone, il devient également difficile de pouvoir l’affecter (à partir de 67 ‘ Badji 5.5 – Entrez pour donner des géométries aux siennes, finit par disparaître dans la grisaille générale).

Cauly 5.5 – Il montre un peu plus que ses coéquipiers, mais aussi sa performance est plus grise qu’autre chose (à partir de 90 ‘ Biton – s.v.).

Marcelinho 5.5 – Essayez un peu de jeu en attaque mais au final ça combine peu ou rien. Travaux de toiture précieux.

Swierczok 5.5 – Appelé à remplacer le pilier de l’équipe Keseru, malgré de bons mouvements il n’est presque jamais bien servi et il y a peu à voir. Des performances opaques, mais pas entièrement de sa faute. (à partir de 76 ‘ Tchibota – Il entre et n’est connu que pour une simulation claire dans la zone qui lui coûte jaune).

Wanderson 5.5 – Un peu mieux que les camarades de classe, mais pas assez pour lui en donner assez.

INTER

Padelli 6 – Ce serait presque sans vote, puisqu’il n’a pas à faire un défilé dans les 90 ‘. Sécuritaire dans les sorties et avec les pieds.

Godin 7 – Au premier semestre, par envie et décision dans les interventions, il est le meilleur de lui. Il se défend comme au bon vieux temps et se propose constamment en phase offensive.

Grenouilles 6 – Le capitaine tient bien la défense, sans erreur et avec une grande attention. Performance positive dans le froid de Razgrad.

D’Ambrosio 6.5 – Commencez par le centre gauche, mais allez à droite après quelques minutes. Il ne fait pratiquement rien de mal dans la phase de couverture et au contraire, peu après les 80 ‘, il suit l’action de ses adversaires, terminant (enfin) comme le dernier homme.

Moïse 6 – En première mi-temps, il essaie souvent de pousser, même s’il ne dédaigne pas la phase défensive. À tel point que la seule véritable conclusion de l’Inter est née d’un croisement pour Biraghi (à partir de 72 ‘ Civière 6 – Son entrée permet à Conte de passer au 4-3-1-2. Et le jeu d’équipe est positivement affecté).

Vecino 6 – Toujours dans le feu de l’action, essayez de changer le rythme dans les 45 premiers ‘même s’il y a quelques erreurs de support évitables.

Borja Valero 6.5 – Ordonné, précis, sans en faire trop. Il ne fait aucune erreur et donne à l’équipe de bons temps de jeu.

Eriksen 7 – Dans la première moitié est la mauvaise copie du champion vu à Tottenham. En seconde période, il se réveille et montre de belles choses: le but avec une belle conclusion du bord, mais aussi la barre transversale. Et avec le passage à 4-3-1-2 en finale, il se sent beaucoup plus à l’aise.

Biraghi 6 – En première mi-temps, c’est son seul tir au but des 22 en chef. Il est souvent proposé sur le fond, pas toujours avec la précision voulue. Mais c’est quand même précieux (à partir de 81 ‘ Jeune sv).

Sanchez 6 – Il claque et se bat. Ce n’est pas la meilleure version du Nino Maravilla, mais cela prend quand même de la bonne volonté et crée un certain inconfort à l’arrière-garde bulgare.

Lautaro 5.5 – Résolu, mais parfois trop affecté. En première mi-temps, il bouge beaucoup et essaie de dialoguer avec Sanchez sans grands résultats. En deuxième mi-temps ça commence plutôt bien, mais Conte le remplace après 20 ‘(à partir de 65’ Lukaku 7 – Entrez et résolvez-le, en fait. La chronique raconte les chasses habituelles, une passe décisive pour Eriksen et le but final sur un penalty. Fondamentale).

Antonio Conte 6.5 – L’Inter Milan en première mi-temps est doux et sans idées. Dans la seconde moitié, le désir de jouer avec ses parents a complètement changé, probablement avec un toilettage dans les vestiaires, et la différence est visible. De bons changements aussi, Lukaku inversant la course.