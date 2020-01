Fidelis Andria arrive le transfert pour le nouveau numéro 9 du slovène B. Les détails

ANDRIA (BAT). Il y a quelques minutes de la fumée blanche et un nouveau visage dans la maison Fidelis Andria. En fait, dans la soirée, le transfert est arrivé qui permettra Mark Gulic de porter le maillot bleu-blanc dès le prochain voyage à Casarano.

NOUVEAU BOMBER

Gulic est un point central, né en 1997 de nationalité slovène et originaire de ND Gorica actuellement en Serie B, mais avec qui il a cumulé 66 apparitions dont 42 en Slovène Serie A. L’attaquant de 22 ans portera le maillot numéro 9 et sera, comme mentionné, déjà disponible dès le prochain voyage auquel Fidelis sera engagé dimanche prochain.