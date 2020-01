Fidelis Andria-Gladiator 0-2, tiré depuis le Nerazzurri. Les Pouilles gaspillent et éliminent en finale

ANDRIA (BAT). Course très délicate pour leAndria à Degli Ulivi, après les KO contre Cerignola, les biancazzurri doivent absolument relever la tête pour reprendre le discours du salut dans une saison jusqu’ici malheureuse.

L’adversaire à son tour est le combatif gladiateur de M. Borrelli, une équipe capable de s’arrêter sur un pied d’égalité nul autre que les leaders Bitonto, qui se sont échappés de deux à zéro et ont atteint avec une performance de détermination et de caractère. Malgré un meilleur classement, les Nerazzurri se sont abstenus des trois points depuis le 24 novembre, date à laquelle ils ont perdu le Grumentum.

OCCASIONS FIDELIS MAIS LE RÉSULTAT NE CHANGE PAS

La première occasion du match est de la marque Nerazzurri, à 10 ‘sur une punition de Sorrentino, une déviation de la tête de Del Sorbo finit dans les bras de Volzone. La réponse d’Andrea arrive à 16 ‘avec une double tentative désamorcée par Sall. Ils repoussent les hôtes qui à 21 ‘se rapprochent de nouveau de l’avantage avec un tir de Yeboah rejeté par Fusco. Essayez d’endiguer les raids de Fidelis la formation entraînée par monsieur Borrelli, qui à 27 ‘risque sur l’incursion de Montemurro, décisif Landolfo dans un slip. La formation invitée ne peut pas sortir, à 33 ‘Nannola, grâce à un rebond chanceux, à l’automne il donne un coup de pied au filet avec le ballon sifflant près du poteau. La première fraction du jeu s’échappe sans autres secousses, pour enregistrer seulement une grande projection offensive de Sall contrariée par un coup de voeux de Sorrentino et rien d’autre. Filets blancs au repos.

CYNIC GLADIATOR, UN-DEUX EN FINALE

En seconde période, le Gladiator démarre fort, tentant la sortie offensive avec Grimaldi à la 50e minute, aucun danger pour le gardien d’Andria. Tentative aux côtés de la réplique de Di Pietro et Nannola, ce dernier trouve les gants de Fusco sur son chemin. Le Fidelis touche l’avantage à 55 ‘avec le Sambou nouvellement entré, providentiellement au sauvetage de Maraucci. Tentatives de Yeboah et Montemurro, administration ordinaire de Fusco. Tourbillonnement de changements d’un côté à l’autre, puis à 84 ‘sur une passe décisive d’Iannini Porcaro de la tête envoie sur le côté au deuxième poteau. Un grand sacrifice pour les Nerazzurri, une défense indéfinie pour les hommes de Borrelli qui tentent d’endiguer le forçage des hôtes. La moquerie des Pouilles se matérialise à 89 ‘lorsque le Gladiateur passe la contre-attaque: action rapide basée sur Vitiello et terminée par Rekik qui ne se trompe pas devant le gardien de but. Coup très lourd pour Andrea, qui capitule à nouveau quelques minutes plus tard. Un autre redémarrage et cette fois c’est Di Paola pour vaincre Volzone.