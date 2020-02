Fidelis Andria, l’assemblée générale a élu le nouvel administrateur unique. Voici les prochaines étapes

ANDRIA (BAT). Nouvelles à la maison Fidelis Andria, à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires de “United for Fidelis”, société détenant 90% des actions de la société, suite à la démission au cours des derniers jours de l’ensemble du conseil d’administration dirigé par le président Aldo Roselli, le nouvel administrateur unique a été nommé.

NOUVEL ADMINISTRATEUR

Le choix est tombé Pietro Lamorte, anciennement directeur financier du club. Une fois de plus, les actionnaires Pomo, Di Bari et Zagaria, en présence des trois autres membres Roselli, Catapano et Pastore, n’ont pas assisté à la réunion. Dans le même temps, «United for Fidelis» a confirmé sa volonté d’ouvrir les portes de l’entreprise à l’entrée de nouveaux membres ou de soutenir l’équipe actuelle ou de remplacer les membres actuels. Mandat confié entre les mains de l’administrateur unique Pietro Lamorte à tout nouvel associé pour le présent ou l’avenir de Fidelis Andria.