Fiete Arp 2.0: dans le Rückrunde avec une attitude positive

Fiete Arp a rejoint la première équipe du Bayern Munich pour leur camp d’entraînement hivernal à Doha, au Qatar. Pour Arp, le Rückrunde à venir est une chance pour un nouveau départ. La première saison d’Arp avec le Bayern n’a jamais vraiment commencé, après que des blessures successives au bras l’ont mis à l’écart pendant toute la première mi-temps. Dans une interview avec Sport1, Arp a donné une évaluation mature et positive de sa situation et a hâte d’aider la première équipe.

Lorsqu’on lui a demandé s’il regrettait son transfert au Bayern, Arp a répondu: «Certainement pas.» Il a expliqué,

Au FC Bayern, vous avez les meilleures conditions en tant que pro, et même en tant que joueur blessé, vous n’êtes nulle part entre de si bonnes mains qu’ici. Personne ne pouvait prédire que je tomberais sur mon bras une deuxième fois. C’était tout simplement une très mauvaise chance.

À la lumière de sa chance précédente d’éviter les blessures, Arp regarda philosophiquement son départ malheureux au Bayern. «J’ai probablement dû mordre dans l’appel aigre à un moment donné», a-t-il déclaré.

Le moment de mes blessures était malheureux, mais chaque jeune joueur doit passer par là. Une fois que vous maîtrisez ce chemin, il vous aide pour l’avenir plus qu’il ne vous fait de mal. J’en suis convaincu.

Malgré ses blessures, Arp est sorti de sa première demi-saison à Munich impressionné par la haute intensité de l’entraînement. Il a dit: «Ici, tout le monde veut le maximum. Que vous gagniez 5-0 ou perdiez 0-2, cela ne change rien à votre attitude de base lors de la prochaine séance d’entraînement. »

L’entraîneur-chef par intérim Hansi Flick est également quelqu’un qui a eu un impact positif sur Arp même si ses blessures l’avaient mis à l’écart. Ils ont une très bonne relation, a-t-il déclaré:

Puisqu’il était auparavant entraîneur adjoint, il a tissé des liens plus étroits avec les jeunes joueurs, en particulier avec moi. Je m’entraînais souvent en tête-à-tête avec lui quand je ne pouvais pas m’entraîner avec l’équipe. Il m’a récemment dit que je devais garder mon calme et ne pas me mettre sous une pression indue. Il m’a également dit, cependant, que je devais revenir en forme, recommencer et revoir les choses pendant les vacances d’hiver. Cela va de soi, cependant.

Dans la saison à venir, Arp espère qu’il aura la chance de jouer pour la première équipe comme son coéquipier et ami Joshua Zirkzee. Il a dit,

Notre alignement permet même aux jeunes joueurs d’avoir des chances comme rarement auparavant au FC Bayern. Vous pouvez voir, après tout, que de nombreux jeunes joueurs ont déjà eu des minutes et les ont utilisés. Je suis content quand les joueurs blessés reviennent, mais du temps libre [for injury] ouvre toujours de nouvelles portes.

Arp a comparé le succès de Zirkzee à ses débuts à son expérience précédente à Hambourg, où Arp a joué dans plusieurs matchs de Bundesliga. Il s’inspire du succès de Zirkzee:

J’ai eu une situation similaire à Hambourg lorsque j’ai joué sans soucis lors de mes premiers matchs. J’ai eu un très bon contact avec Joshua ici à Munich dès le début, donc je suis incroyablement heureux pour lui. Il le méritait tout simplement, car il est un super joueur. Sa course a été une bonne motivation pour moi, car j’ai vu des moments que je connaissais de ma propre expérience. Je suis content pour l’équipe et pour lui, car il nous a garanti six points avec ses objectifs.

Pour le Rückrunde, le but d’Arp reste de «travailler pour ma place ici». Ses blessures m’ont peut-être «fait reculer de deux pas» mais «c’était peut-être exactement ce dont j’avais besoin. J’ai pu m’habituer au club de cette façon. Espérons que cela aide. »

Quant à la compétition de Bundesliga du Bayern, Arp fait valoir que le Bayern fait maintenant les petites choses nécessaires pour gagner à nouveau des matchs. «Nous sommes à nouveau connus du FC Bayern. Quand les gars blessés reviennent après les vacances d’hiver, nous devons reprendre là où nous nous étions arrêtés. Si nous le faisons, nous sommes candidats à Meister. “