Fiete Arp: futur burger king?

Juste pour clarifier, vous ne lisez pas incorrectement le titre de cet article. Fiete Arp du Bayern Munich a l’ambition de devenir un pivot de hamburger à un moment donné dans le futur une fois ses jours de jeu terminés et il raccroche définitivement ses bottes (Az). Originaire de Bad Segeberg, près de Hambourg, et ayant passé la majorité de la première partie de sa carrière avec Hamburger SV, Arp rêve de pouvoir un jour ouvrir un stand de hamburgers quelque part à Hambourg.

Malheureusement, le temps d’Arp au Bayern jusqu’à présent n’a pas été couvert de gloire, car il a passé la plupart de son temps à jouer avec les réserves. Les attentes étaient naturellement assez élevées après avoir marqué 18 buts en 19 matches avec le club allemand des moins de 17 ans, il a eu des problèmes de blessures au cours de ses deux saisons avec la première équipe de Hambourg. Avec le Bayern cette saison, il n’a disputé qu’un total de 7 matches, tous pour les réserves du Bayern dans la 3. Liga. Il a montré des aperçus brillants avec la première équipe lors de la tournée de pré-saison du Bayern en Amérique du Nord, mais une blessure à l’os naviculaire troublante ainsi que des blessures au bras et à la main ont entravé sa saison.

Un complot de hamburgers? (Oui, nous nous amusons ici)

En novembre, quelques jours seulement après son retour à l’entraînement suite à une blessure au poignet, Arp s’est blessé à l’avant-bras gauche lors d’une séance d’entraînement qui l’a mis à l’écart pendant un temps considérable. Il a subi des dommages mineurs à l’os radial qui l’ont obligé à porter un plâtre pendant un certain temps et il a eu du mal à retourner dans la première équipe une fois qu’il a pu reprendre l’entraînement. Depuis lors, il n’a fait le banc que deux fois pour la première équipe; une fois contre le SC Paderborn en championnat et une fois pour les quarts de finale du Bayern DFB-Pokal contre Schalke.

Alors, pourquoi Arp a-t-il eu tant de mal avec ce bras et ce poignet gauche? A-t-il peut-être été occupé à préparer son futur stand de burger en essayant de perfectionner sa propre recette de burger? Bien sûr, à seulement 20 ans, il a un certain temps avant de devoir perfectionner sa recette de maître, mais cela ne fait jamais de mal d’avoir toujours une longueur d’avance sur le jeu. Il doit avoir un repli si toute cette histoire de football ne fonctionne pas, non?

Déjà quelques footballeurs de premier plan pour les clients / annonceurs?

Il convient que le Csmith1919 de BFW ait récemment enquêté sur les habitudes alimentaires d’Eden Hazard et d’Aaron Ramsey pendant la période de quarantaine des coronavirus. Les deux milieux de terrain ont admis qu’ils avaient du mal à éviter les collations malsaines. Chuck avait demandé à Hazard et Ramsey de demander l’aide de Robert Lewandowski et de sa femme, Anna, qui est une experte en fitness et en nutrition. Le dessert de Lewandowski avant le dîner a fait des merveilles pour lui et pourrait bénéficier à la fois à Hazard et à Ramsey, mais la paire pourrait être mieux servie en tant que porte-parole de la future entreprise de hamburgers d’Arp. Quelle meilleure façon de commercialiser et de faire la promotion de votre produit que de demander aux footballeurs de promouvoir votre succulent grub?

Eden Hazard approuve ce message (pas vraiment, cependant):

Partenaire avec Uli Hoeness?

Et si, juste nu avec moi ici, Arp décide de faire équipe avec Uli Hoeness et de créer une entreprise de stalles de hamburgers / saucisses? Hoeness avait une entreprise de saucisses que ses enfants possèdent maintenant, mais quelle façon de revenir à l’entreprise maintenant qu’il n’est plus président du Bayern. Ils pourraient franchiser leurs stands à Hambourg et à Munich et peut-être même conclure un accord avec Paulaner. Enfer, tout est possible, non?

