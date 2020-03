FIFA 20 a lancé la Copa Libertadores et Sudamericana avec une vidéo émotionnelle sur Twitter | Télécharger le DLC | DLC CONMEBOL | FIFA 20 DLC Copa Libertadores Esports

Mis à jour le 03/03/2020 à 12:07

Le DLC gratuit de la Copa Libertadores et de la Copa Sudamericana est désormais disponible sur FIFA 20, le simulateur de football développé par EA Sports.

Le compte officiel EA Sports sur Twitter a partagé une vidéo promotionnelle dans laquelle nous voyons les principales équipes qui seront disponibles sur FIFA 20. Racing, Boca Juniors, International et Guild font partie des équipes qui apparaissent dans le clip.

“Depuis FIFA Ultimate Team Jusqu’au mode carrière, match rapide et au nouveau mode tournoi CONMEBOL Libertadores, ressentez le poids de la passion d’un continent tout entier en jouant avec des clubs d’Uruguay, du Pérou, du Paraguay, de l’Équateur, du Brésil, d’Argentine et au-delà, au sommet. du football des clubs sud-américains », indique le communiqué qu’il a publié FIFA 20 lors de la première annonce du tournoi.

«Dirigez des équipes sud-américaines telles que River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Corinthians, Racing, Independiente U. Católica et Colo-Colo tout en suivant les traces de stars comme Vinícius Jr. et Kaká à travers la chaleur des CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana et CONMEBOL Recopa ».

Notez que la mise à jour du Copa Libertadores dans FIFA 20 Il aura un volume d’environ 4,8 Go sur PS4 et 5,5 Go sur Xbox One. Deux nouveaux stades seront inclus: le président Juan Domingo Perón (Racing Club, Argentine) et les Libertadores de América (Club Atlético Independiente, Argentine).

La passion Intensité Drame Battle for Eternal Glory dans le CONMEBOL Libertadores, disponible exclusivement en # FIFA20 maintenant! 💪

🏆 # LIBERTADORESxFIFA20 🏆 @ libérateurs pic.twitter.com/BKFptjn1Y1

– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 3 mars 2020

FIFA 20 apporte Riquelme

Le DLC Libertadores Cup gratuit est désormais disponible sur FIFA 20. En plus de l’événement latino-américain, EA Sports a annoncé la nouvelle lettre ICON de l’Argentin Juan Román Riquelme.

La nouvelle lettre ICON de Riquelme en FIFA 20 Il est disponible dans Ultimate Team, le mode compétitif du simulateur de football. La version Prime et ICON Moments de l’ancien footballeur de Boca Juniors sera disponible à partir de 13h00. (Heure péruvienne).

SUIVEZ LE PODCAST DEPOR PLAY