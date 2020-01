FIFA 20: EA Sports a apporté toutes ces modifications dans la dernière mise à jour Esports

Mis à jour le 23/01/2020 à 15:51

EA Sports a publié un nouveau patch de mise à jour pour FIFA 20. Nous vous disons tout le contenu qui va changer dans le simulateur de football populaire.

Les améliorations FIFA 20 correspondent aux modes FIFA Ultimate Team, VOLTA et Carrera. Il a également touché certains détails du gameplay.

La fenêtre contextuelle pour signaler les conflits de modèles dans les DCP ne tenait pas compte de tous les modèles disponibles. L’icône de la liste transférable affichait parfois des chiffres incorrects. Parfois, les images dans le champ se chevauchaient après avoir marqué un objectif dans Squad Batailles. Il était parfois indiqué que les éléments du manager avaient 0% de négociations. Certaines récompenses de bouclier mélangées avec le bas de l’écran de progression de la saison. Dans Crack of the track, l’interface utilisateur n’a pas toujours montré combien un objectif valait jusqu’à Pendant la création du club FUT, l’article du joueur assigné est apparu dans une position incorrecte même si le joueur l’avait placé dans la bonne. Cette erreur n’était que visuelle. Dans le menu Modèle, les éléments des joueurs conceptuels du modèle actif n’étaient pas automatiquement remplacés par un élément joueur actif obtenu dans l’onglet Marché transférable. Situations exceptionnelles où le jeu a été résolu il a été suspendu lors du défilement de la liste d’amis lors d’une tentative de jouer contre un ami. – La conception des articles des joueurs OTW a été coupée lorsqu’ils ont été montrés sur le terrain après avoir marqué un but. Parfois, des images dynamiques ont temporairement disparu. Certains éléments visuels de l’interface ont été mis à jour.

FIFA 20 | Corrections et améliorations du mode carrière

Nous avons fait ce qui suit améliorations:

La difficulté ultime a été ajustée pour être un plus grand défi. Des liens ont été ajoutés au menu de modèle et à l’écran de gestion d’équipe dans les conversations avec les joueurs. Des ajustements ont été apportés aux options de couleur de cheveux dans certaines coiffures du gestionnaire.

Nous avons corrigé ce qui suit des erreurs:

Les indicateurs de formulaire de joueur ont été supprimés en mode Carrière, car ils étaient parfois affichés au-dessus d’autres éléments de l’interface utilisateur. Les indicateurs de forme ne sont utilisés qu’en mode Match rapide. Lors de la modification des gardiens de but dans Player Race, ils ne portaient pas de kits de gardien de but.

FIFA 20 | Corrections et améliorations du mode VOLTA

Nous avons fait ce qui suit améliorations:

Les exercices de formation d’experts affichent désormais des marqueurs individuels. La surbrillance du bouton permettant d’ajouter ou de supprimer des invités a été supprimée lorsqu’une deuxième télécommande n’est pas connectée.

Nous avons corrigé les erreurs suivantes:

Parfois, plusieurs avatars de Syd sont apparus dans l’HISTOIRE DE VOLTA.

Tournois:

Nous avons corrigé ce qui suit erreur:

Certaines équipes n’ont pas joué la bonne quantité de matchs en jouant dans la MLS.

Finition visuelle et présentation:

Nous avons fait ce qui suit améliorations:

Nous avons ajouté 71 nouveaux visages, ils ne seront disponibles qu’après une mise à jour du serveur. Suivez @EAFIFADIRECT pour savoir quand ils apparaîtront dans le jeu. Plusieurs kits, balles, panneaux d’affichage, boucliers et visages en 2D ont été mis à jour.

Nous avons corrigé ce qui suit des erreurs:

Correction de certaines situations dans lesquelles la caméra n’effectuait pas les transitions en douceur dans les passes pendant le jeu. Correction d’un problème qui empêchait l’alignement du texte lors du téléchargement d’une mise à jour du modèle. les célébrations ont provoqué l’apparition temporaire d’un écran blanc au Century Link Stadium.

FIFA 20 | Corrections et améliorations sur la mécanique de FIFA 20

Nous avons fait ce qui suit améliorations:

L’impact de la modification de la capacité de réponse des dribbles introduite dans la 2e mise à jour a été encore accru. La capacité de réponse des dribbles, lorsqu’aucun modificateur ou filigrane n’est utilisé, des joueurs qui ont une note moyenne de 80 ou plus parmi les attributs de dribble, d’agilité et d’équilibre. L’efficacité des tirs faciles tirés de l’intérieur de la zone a été augmentée à 13,7 mètres ou moins de la cible. Maintenant, il est plus probable que ces tirs passer entre les trois bâtons au lieu de frapper le poteau ou de quitter le but.Le but est l’endroit exact où le ballon est censé aller: il est déterminé en combinant l’entrée directionnelle avec le réglage d’aide au tir. Les prises de vue avec un faible angle de tir ont désormais un peu plus de chances de se faufiler entre les trois combinaisons.Le temps d’attente maximum pour les joueurs en mode Match rapide a été réduit de 30 à 15 secondes. 2. La vitesse des animations des passes lors de la prise du but a été augmentée.Les changements de vitesse des passes lors du décollage du but effectués dans la 7e mise à jour ont également affecté d’autres mouvements du ballon, ils ont donc inversé grâce aux commentaires que nous avons reçus de la communauté. La modification apportée dans cette mise à jour n’affecte que les animations des passes lors de la prise de but et non le reste des mouvements vers le ballon arrêté. Maintenant, il est moins probable que les tirs exacts faites dans la bande verte sont affectées par des erreurs. Les objectifs des tirs exacts faits dans la bande verte ont été ajustés pour être plus efficaces. Lors de la transition vers un jeu de balle stationnaire, les joueurs devront appuyer sur une direction plus tard de la transition pour exécuter rapidement le jeu répété. Ce changement empêche les mouvements exécutés accidentellement vers une balle arrêtée lorsqu’une direction est maintenue enfoncée lors d’une demande de passe ou de tir pendant la transition. La vitesse de départ a été augmentée par le sprint après un dribble avec mouvement latéral de joueurs qui ont une note moyenne de 80 ou plus entre les attributs de dribble, d’agilité et d’équilibre. Cette action peut être effectuée lors d’un dribble avec mouvement latéral lors d’un sprint dans une direction spécifique. L’efficacité de cette amélioration sera basée sur la valorisation moyenne, étant la plus petite amélioration pour une valeur de 80 et la plus grande pour une valeur de 99.

Nous avons corrigé ce qui suit des erreurs:

Une combinaison spécifique de boutons a provoqué la disparition temporaire de l’icône de changement de la deuxième défense. La logique du jeu détecte un récepteur de passe incorrect dans certaines situations. Cela s’est produit lorsque deux récepteurs de passe potentiels étaient très proches l’un de l’autre et Un seul d’entre eux était en position de hors-jeu.

