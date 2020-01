FIFA 20: Kylian Mbappé et Van Dijk sont les joueurs les plus en vue de l’équipe sportive de la “Team of the Week” (TOTW)

Mis à jour le 22/01/2020 à 12:11

La star du PSG Kylian Mbappé et le défenseur de Liverpool Van Dijk sont les joueurs les plus en vue de l’équipe de la semaine (TOTW) pour Ultimate Team of FIFA 20.

Le footballeur français compte en moyenne 92 FIFA 20, étant son rythme presque parfait avec 99 et dribblant de 93. Si on parle de son talent devant le but, son tir est de 90.

En revanche, Van Dijk a une moyenne de 92 FIFA 20 et ses caractéristiques les plus puissantes sont la défense du ballon (93) et le physique (88).

D’autres stars qui méritent votre attention FIFA 20 ce sont Casemiro (88), Thiago (88) et Lucas Leiva (86).

Les joueurs de TOTW FIFA 20 Ils sont disponibles pour une durée limitée. Vous pouvez les signer en achetant des enveloppes ou en surmontant les défis hebdomadaires.

#TOTW 19 présente @VirgilvDijk, @KMbappe, Haland & Jimenez 😍

Disponible en packs à 18h00 au Royaume-Uni! # FUT20 pic.twitter.com/FqNlArxsFk

– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 22 janvier 2020

FIFA 20 | Équipe de la semaine

Équipe titulaire

GK: Nick Pope (Burnley) | 82CB: Virgil van Dijk (Liverpool) | 92RB: Damian Suarez (Getafe) | 82CB: Dayot Upamecano (RB Leipzig) | 81CDM: Thiago Alcantara (Bayern Munich) | 88CM: Casemiro (Real Madrid) | 88CM: Borja Canales (Real Betis) | 87CM: Lucas Leiva (Latium) | 86ST: Kylian Mbappe (PSG) | 92ST: Raul Jimenez (Loups) | 85e: Braut Erling Haaland (Borussia Dortmund) | 86

Suppléants

GK: Matheus (SC Braga) | 81CB: Ciaran Clark (Newcastle United) | 81RM: Edin Visca (Basaksehir) | 86CAM: Hans Vanaken (Club de Bruges) | 83LM: Ante Rebic (Milan) | 83e: Michael Gregoritsch (Schalke 04) | 82ST: Jhon Cordoba (FC Cologne) | 81

Réservations

CB: Esteban Burgos (Eibar) | 78RM: Chiedozie Ogbene (Rotherham United) | 72ST: Alexander Sorloth (Trabzonspor) | 79ST: Avant Budimir (Majorque) | 79ST: Ernesto Torregrossa (Brescia) | 78

