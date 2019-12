FIFA 20: Xherdan Shaqiri et Arturo Vidal sont choisis pour FUTmas Esports

Mis à jour le 25/12/2019 à 11:12

Xherdan Shaqiri et Arturo Vidal ce sont les derniers joueurs que EA Sports se démarque pour FUTmas, l'événement de Noël de Ultimate Team pour FIFA 20. Les deux joueurs auront une nouvelle carte à cause de FUTMS, l'événement EA Sports Christmas, et sera disponible par Squad Building Challege (SBC) pendant 24 heures.

La carte de Vidal, joueur de Barcelone d'Espagne, a une moyenne de 86. Ses capacités les plus puissantes sont la défense du ballon (87), le dribble (83), le tir (82) et les passes (82).

De son côté, Shaqiri, qui joue pour Liverpool, a une moyenne de 84. Il se démarque par son dribble (87), sa passe, son rythme (tous deux avec 83) et son tir (80).

Gardez à l'esprit que les deux joueurs seront disponibles sur FIFA 20 Pour un temps limité. En une seule journée (l'après-midi d'aujourd'hui, le 25 décembre), vous devez pouvoir le déverrouiller et le signer pour votre équipe Ultimate Team.

Les SBC quotidiens de FIFA 20 Ils se caractérisent par deux éléments principaux: la nationalité et la ligue de chaque joueur, selon le classement du pays sélectionné et la position de leur club dans leur championnat de ligue (Premier League, Bundesliga, LaLiga, Ligue 1 et Serie A).

