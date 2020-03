FIFA et OMS les 5 mouvements pour affronter Covid-19, Infantino: “Ensemble, nous allons gagner ce défi”

Les dirigeants du football mondial prennent le terrain à l’appui de laOrganisation mondiale de la santé, le FIFA lance une campagne de sensibilisation, dans laquelle six entraîneurs de renommée mondiale demandent aux fans du monde entier de suivre cinq étapes simples pour lutter contre la pandémie.

LE COMMENTAIRE DU NUMÉRO UN

FIFA numéro un, Gianni Infantinoà cet égard, admet: “Veuillez vous tenir informé à tout moment, suivre ces recommandations simples et soutenir l’OMS dans la lutte contre le coronavirus. Ensemble, nous gagnerons ce match difficile. “

CINQ TACTIQUES

La FIFA a réaffirmé son soutien à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la lutte contre le coronavirus (COVID-19) en lançant une campagne de sensibilisation dirigée par six entraîneurs de renommée mondiale, demandant à chacun dans le monde de suivre cinq tactiques clés pour faire face à la propagation de la maladie. Avec des tactiques qui jouent un rôle si important dans la réussite du football, les entraîneurs sont unis derrière le plan de match en cinq étapes pour vaincre le virus – mains, coude, visage, distance et sensibilité – conformément aux mesures de protection de base de l’OMS contre COVID-19.

PREMIERS MOUVEMENTS

“Nous savons tous que la situation avec le coronavirus est grave et nous devons mettre la santé au premier plan”, a déclaré Arsène Wenger, responsable du développement du football mondial à la FIFA. “Ce sont les cinq tactiques clés pour lutter contre les coronavirus et je vous exhorte à suivre ces cinq tactiques clés avec discipline en tout temps.” L’ancien manager d’Arsenal est soutenu par son ancien rival londonien et l’ancien ex international argentin Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino. «Commencez de vos propres mains. – dit-il – Veuillez vous laver les mains souvent, si possible, avec une solution pour les mains à base d’alcool “. Un tel lavage fréquent avec du savon et de l’eau, ou de préférence avec une solution pour les mains à base d’alcool, tue les virus qui peuvent être sur vos mains. C’est simple, mais c’est très important.

PROTÉGER LES AUTRES

L’entraîneur de Manchester United Women Casey Stoney prête sa voix à la campagne. «Les coudes pliés, veuillez vous couvrir le nez et la bouche si vous éternuez ou toussez. Si vous utilisez des tissus, éliminez-les immédiatement. ” Les gouttelettes propagent le coronavirus. En suivant l’hygiène respiratoire, vous protégez les gens autour de vous contre les virus indésirables, tels que le rhume, la grippe et les coronavirus.

ZONES À NE PAS TOUCHER

«Pour votre visage, évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. Cela peut empêcher le virus de pénétrer dans votre corps. – ajoute Aliou Cisse, entraîneur de l’équipe nationale sénégalaise. Les mains touchent trop de surfaces et peuvent rapidement collecter des virus. Une fois contaminées, les mains peuvent transférer le virus sur le visage, d’où le virus peut se déplacer à l’intérieur du corps, vous faisant vous sentir mal.

LE CONSEIL DU MOU

Jose Mourinho, entraîneur de football mondial 2010 de la FIFA pour les hommes et actuel directeur de Tottenham Hotspur, a déclaré: “En termes d’interaction sociale, prenez du recul. Gardez au moins un mètre loin de toute personne qui tousse ou éternue. ” En gardant cette distance sociale, vous aidez à éviter de respirer les gouttelettes de quelqu’un qui éternue ou tousse dans la région immédiate.

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS

Jill Ellis, entraîneur des équipes gagnantes de la Coupe du monde féminine 2015 et 2019, demande aux gens de rester à la maison s’ils se sentent mal: «Si vous ne vous sentez pas bien, restez à la maison. – dit-il – Dans certains pays, l’isolement peut également être conseillé aux personnes en bonne santé. Suivez toutes les instructions de l’autorité sanitaire locale. ” En cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires, consultez un médecin et appelez à l’avance. De même, les autorités sanitaires locales fournissent les dernières informations sur la situation dans votre région. Suivez leurs instructions spécifiques et appelez à l’avance pour leur permettre de vous référer à l’établissement de santé local approprié. Il s’agit de vous protéger et d’empêcher la propagation de virus et d’autres infections.