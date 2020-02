FIFA, Infantino: «prêts à discuter d’une nouvelle règle de hors-jeu» | Serie A

Gianni Infantino a son mot à dire sur la règle du hors-jeu. Le président de la FIFA il a déclaré à la veille de la réunion de l’IFA à Belfast: “Je suis certainement en faveur d’un débat sur une nouvelle façon de voir la règle du hors-jeu, je pense que c’est maintenant plus une question de compréhension. Certaines décisions sont très, très rigoureuses et c’est difficile pour ceux qui regardent pour comprendre quand il est hors-jeu. Nous devons donc voir si nous pouvons rendre la règle plus claire, peut-être compte tenu de la lumière au milieu. La tolérance sur les centimètres ne résoudrait pas la question: même si vous mettez une marge de 10 centimètres et puis ils sont 11, c’est toujours un centimètre de plus, il faut être clair. En Italie, en Espagne, au Portugal et en Allemagne, cet aspect du Var n’est pas un problème. Ce n’est pas le problème, c’est plus une question de règle et d’application que de Var lui-même “.