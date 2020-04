Fifa: ‘Ok pour les contrats au-delà du 30 juin, maintenant c’est aux clubs et aux joueurs’. Milan et les cas d’Ibrahimovic et de Bonaventura | Primapagina

“Des contrats jusqu’au 30 juin? Nous pouvons les étendre, maintenant c’est aux clubs et aux joueurs de s’entendre“C’était comme parler aujourd’hui Vincent Montagliani, vice-président de la FIFA au Parlement GR. Il y a donc le feu vert à l’extension des accords avec tous les acteurs de la planète, en vertu de calendriers soumis à des glissements inévitables du fait de l’urgence coronavirus. Une situation qui affecte donc également les équipes de Serie A et parmi celles-ci l’AC Milan, avec des acteurs très importants affectés par ce problème. Surtout, Zlatan Ibrahimovic.

IBRA N’ARRÊTE PAS – En décembre dernier, le champion de Suède a conclu un accord avec le club Rossoneri pour 6 mois et une option à renouveler pour une autre saison, une hypothèse qui pour le moment semble plutôt éloignée, à la lumière du énième retournement d’entreprise qui attend le club via Aldo Rossi. Mais Ibra, actuellement en Suède avec la famille et prêt à rentrer en Italie jeudi pour revenir dans l’équipe, il a profité des derniers jours pour rester en forme, s’entraînant avec Hammarby, Formation basée à Stockholm, dont il est actionnaire. Un signe de la volonté du champion de Malmoe de ne laisser aucune pierre non retournée et tout sauf un joueur en désarmement, prêt à raccrocher ses bottes.

POSITION DE MILAN – Milan, dans l’attente de recevoir des communications officielles de la Fédération de Football sur la reprise du championnat et les nouvelles dates, il n’a pas encore traité les contrats avec les joueurs et leurs procureurs, mais il se considère calme, puisque les athlètes ne pouvaient de toute façon pas jouer pour d’autres équipes. Selon ce qui a été appris du marché des transferts, l’entourage de Lucas Biglia et celui de Simon Kjaer ont déjà exprimé leur feu vert, tandis que les autres situations sous la loupe sont celles de Begovic, Saelemaekers, Bonaventura et précisément Ibrahimovic. Pour chacun d’entre eux, unis par le fait qu’ils doivent expirer en juin et un avenir dans la balance, rester dans les Rossoneri serait également un choix logique pour se présenter et avoir, à la fin de la saison, plus d’opportunités de marché.