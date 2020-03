FIFA Ultimate Quaran-Team: Qu’est-ce que c’est? Qui participe?

Qu’est-ce que FIFA Ultimate Quaran-Team?

En termes simples, FIFA Ultimate Quaran-Team est ce qui se passe lorsque les services des médias des clubs de football ont soudainement trop de temps à consacrer au verrouillage du coronavirus.

Le club en question était le club anglais de Ligue 2, Leyton Orient, qui a décidé qu’une pause forcée dans le football était le bon moment pour organiser un tournoi eSports dans lequel 128 clubs seraient représentés dans le jeu de football populaire FIFA 20, avec la PlayStation 4 sur la console. de choix.

Les clubs ont été invités à s’inscrire sur la base du premier arrivé, premier servi, puis sont partis pour trouver un ou des joueurs pour les représenter dans les matchs.

Malgré la prémisse légèrement joviale, il y a en fait une très bonne cause derrière cela, avec des téléspectateurs invités à faire des dons pendant le tournoi et l’argent va aux clubs de la ligue inférieure qui se trouvent gravement menacés par la pandémie de coronavirus.

75% des fonds récoltés iront à l’EFL, les 25% restants étant répartis entre MIND, un organisme de bienfaisance en santé mentale et l’organisation de collecte de fonds COVID-19 Solidarity Response de l’OMS (Organisation mondiale de la santé).

Pour faire un don, cliquez sur ici, et vous pouvez suivre toute une gamme de couverture eSports ici.

Quel format de compétition suit FIFA Ultimate Quaran-Team?

Il s’agit d’une simple compétition à élimination directe, similaire à la FA Cup, bien qu’il n’y ait pas de rediffusions.

Cela diffère légèrement des autres grandes compétitions eSports de la FIFA, telles que la Ligue ePremier, qui a des matchs à deux jambes en finale.

128 équipes ont commencé la compétition avec les perdants à chaque tour éliminés tandis que les gagnants progressent dans le tour suivant. Un tirage au sort a ensuite lieu entre les tours pour décider de la prochaine série de rencontres.

Des prolongations et des pénalités seront utilisées pour décider des égalités si nécessaire.

Quelles sont les règles pour FIFA Ultimate Quaran-Team?

Tous les matchs doivent être joués en «mode 85». Il s’agit d’un mode de jeu qui rend essentiellement toutes les équipes égales et définit les notes des joueurs à 85 pour tout le monde. Il serait évidemment injuste pour Lleyton Orient de jouer à Manchester City en mode de jeu normal, donc cela est conçu pour créer des conditions équitables où le club est ce qui compte vraiment.

Tous les matchs dureront six minutes par mi-temps. Des prolongations et des pénalités seront utilisées pour décider des matches si nécessaire.

Chaque joueur jouera comme sa propre équipe. Comme indiqué, ceci est conçu comme une compétition entre les clubs, donc les joueurs doivent utiliser le club auquel ils sont affectés.

Matchs amicaux uniquement – PAS D’ÉQUIPE ULTIME. Encore une fois, c’est pour s’assurer que tous les matchs sont égaux.

Qui joue pour leurs clubs sur FIFA Ultimate Quran-Team?

Après leur inscription, les clubs étaient libres de décider eux-mêmes qui les représenterait dans le jeu.

Certains clubs ont choisi des joueurs ou du personnel de l’académie, tandis que d’autres ont organisé des compétitions.

D’autres clubs sont représentés par des membres de la première équipe, avec les footballeurs de Premier League Andros Townsend, Neal Maupay et Todd Cantwell jouant respectivement pour Crystal Palace, Brighton et Norwich City.

De nombreux clubs se sont mis en quatre et ont recruté des joueurs professionnels d’eSports, bien que la plupart des meilleurs et des plus prestigieux n’aient pas pu participer en raison de leurs engagements contractuels.

De nos jours, de nombreux clubs ont leurs propres équipes eSports, comme Manchester City, Ajax et Roma, et ils ont simplement choisi d’utiliser ces joueurs. Les directives initiales de la compétition stipulaient “nous aimerions que les équipes utilisent le même joueur tout au long du tournoi, sauf si une raison valable peut être donnée”, mais cela semble avoir été assoupli pour les clubs avec leurs propres équipes eSports qui échangent leurs joueurs.

Restez à jour avec le Horaire complet (supports) pour le tournoi FIFA Ultimate Quaran-Team

Où joue FIFA Ultimate Quaran-Team?

Bien que ces jours-ci, la plupart des grands tournois eSports de la FIFA se déroulent dans des studios ou des arènes dédiés, les événements mondiaux actuels – comme le suggère le nom de la compétition – dictent que l’équipe Ultimate Quaran est jouée à distance sur Internet.

Comment puis-je regarder FIFA Ultimate Quaran-Team?

Twitch est votre meilleur ami ici. Pour ceux qui ne le savent pas, Twitch est la première plateforme de streaming en direct au monde pour les joueurs. C’est une filiale d’Amazon, ce qui signifie qu’il s’agit d’une opération sérieuse et est configurée pour permettre une conversation et une interaction faciles.

Les clubs qui ont une chaîne Twitch sont encouragés à diffuser des matchs de l’équipe Quaran dessus, bien que certains utilisent plutôt YouTube. Souvent, ce sont les joueurs eux-mêmes qui la diffusent sur leurs chaînes personnelles.

Votre meilleur pari pour trouver le jeu est de suivre le compte Twitter officiel de Quaran-Team et de suivre les liens qu’ils publient, ou de rechercher des informations auprès des clubs eux-mêmes.

Où puis-je suivre le score en direct et le streaming?

Football365 a créé un espace dédié Centre de score en direct afin que vous puissiez suivre tous les scores et la diffusion en direct au fil des événements.



Puis-je parier sur FIFA Ultimate Quaran-Team?

Oui! LiveBet est votre endroit pour parier sur FIFA Ultimate Quaran-Team.

Qui sont les meilleurs joueurs de l’équipe FIFA Ultimate Quaran?

Marc Groenland (Fortuna Sittard)

Gamertag: greenhopper_yt

Tic: greenhopper_yt

Les Néerlandais semblent produire de très bons joueurs de la FIFA et Groenland a tout de même les meilleurs.

Il est un professionnel de l’équipe Fortuna Sittard eSports et fait partie de l’écurie ECV eSports.

Giovanni Salvaggio (Fiorentina)

Gamertag: Giovhy69

Twitter: @ Giovhy69

Twitch: imgiovhy

La Fiorentina sont de véritables prétendants grâce à l’acquisition de Salvaggio, qui est un joueur eSports professionnel pour Hexon et la propre équipe eSports de Fiorentina.

Danny Taylor (Middlesbrough)

Gamertag: DannyTaylor

Twitter: @DannyTaylorDT

YouTube: DannyTaylorDT

Taylor est un ancien footballeur professionnel stagiaire ayant déjà été dans les livres de West Ham, mais c’est son bien-aimé Middlesbrough qu’il représentera dans l’équipe de Quaran.

Depuis qu’il a troqué ses chaussures contre des bâtons analogiques, il a atteint la Grande Finale de la FIFA eWorld Cup à trois reprises.

Nathan Nayagom (Angers)

Gamertag: Sneaky

Twitter: @Sneaky_FIFA

Twitch: SneakyFUT

Nathan «Sneaky» Nayagom est bien établi sur la scène eSports et est membre de l’équipe IFY eSports.

Pas plus tard qu’en novembre, il était classé parmi les 50 meilleurs joueurs de la FIFA au monde.

Manchester City eSports

Twitter: @mancityesports

Twitch: mancity

Avec les eSPorts reflétant la vie réelle, il n’est pas surprenant de voir l’équipe eSports de Manchester City là-haut avec les favoris pour remporter l’équipe Quaran.

City a investi plus que la plupart et a assemblé une gamme de clous eStar au choix.

Mark Brian Brijeski (FC Sydney)

Twitter: @FUTWIZMarko

Le meilleur joueur australien Mark ‘Marko’ Brian Brijeski a un bon pedigree après avoir terminé neuvième de la FIFA eWorld Cup et avoir remporté la eLeague en Australie.

Ajax eSports

Twitter: @AFCAjax_eSports

Donnez à l’Ajax du football à faire, même du football virtuel, et ils ont une vraie habitude de trouver les meilleurs talents.

L’e-sport n’est pas différent en ce sens et la partie néerlandaise devrait être candidate.

Robert Fakhretdinov (Lokomotiv Moscou)

Twitter: @ ufenok77

Le Russe Robert Fakhretdinov est la star de la propre équipe eSports professionnelle de Lokomotiv, donc ne serez pas à prendre à la légère au fur et à mesure de la progression du tournoi.

Pablo Zamorano (Celta Vigo)

Twitter: @xCooCa_

Twitch: xCooca_

Celta a emboîté le pas aux autres équipes et envoie l’une des leurs dans la bataille pour elles. Zamorano possède une vaste expérience en eSports La Liga et ne sera pas expédié facilement.

Tom Delee (Sheffield mercredi)

Twitter: @DeleeFIFA

Twitch: DeleeFIFA

Mercredi, ils ne se sont pas moqués de leur inscription à Delee pour jouer pour eux dans l’équipe de Quaran.

Owls-fan Delee est un joueur professionnel et ancien finaliste de l’Elite Series 4, ainsi qu’un vétéran de la FUT Champs Cup.