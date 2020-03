FIFPRO, contre les licenciements et les baisses de salaires

La Fédération Internationale des Joueurs de Football Professionnels (FIFPRO) demande aux clubs de ne pas licencier des joueurs ou de réduire leurs salaires sans avoir d’abord négocié avec les footballeurs.

28/03/2020 à 00:05

CET

EFE

La FIFPRO a ainsi accompagné les mouvements opérés par certaines entités qui, de nos jours, ont déjà traité des options avec réduction des salaires des membres de leur personnel et même des licenciements temporaires pour corriger la situation générée et l’impact de Covid 19.

“Nous appelons les clubs ayant des difficultés financières à court terme à rencontrer les syndicats de joueurs nationaux pour négocier des accords équitables et proportionnés qui respectent leurs obligations légales et répondent également aux intérêts de l’employeur et de l’employé”, a indiqué le communiqué. par la Fédération internationale des joueurs de football professionnels alertés par la stratégie de certains clubs.

“Alors que la coopération des acteurs du football au niveau international nous encourageNous sommes extrêmement préoccupés par le fait qu’un nombre important de clubs, dans plus d’une demi-douzaine de pays, ont commencé à licencier immédiatement des joueurs ou à réduire unilatéralement leurs salaires », déclare la FIFPRO.

«Dans une telle période de crise sociale, des solutions doivent être trouvées avec la contribution de tous. La plupart des footballeurs en dehors des ligues majeures ont des revenus inférieurs ou moyens à la moyenne et seraient sérieusement affectés par la baisse des salaires “, soutient la FIFPRO.

La Fédération internationale des joueurs de football professionnels demande aux clubs en difficulté financière de discuter de la situation avec les syndicats de joueurs de chaque pays.

“Le football professionnel investit une grande partie des revenus dans le potentiel sportif. Ce modèle financier est maintenant sous pression à l’échelle mondiale, en particulier dans les ligues petites et moyennes. Nous sommes déterminés à faire tout notre possible pour soutenir le football professionnel et les syndicats de joueurs dans cette situation “, indique l’union internationale des joueurs de football, qui souligne le soutien aux joueurs.

“Pour une période sans précédentLa FIFpro utilisera des ressources supplémentaires pour intensifier encore nos efforts pour soutenir les joueurs et leur fournir des conseils juridiques et psychologiques supplémentaires “, a ajouté la note.