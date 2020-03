Figc, la campagne #leregoledelgioco se termine. “Merci à tout le personnel de l’hôpital”

La campagne de communication #leregoledelgioco se termine aujourd’hui, promue par la FIGC qui, à travers les Azzurri et les Azzurri, veut contribuer à sensibiliser le public aux règles à suivre pour contenir la propagation de Covid-19. La dernière vidéo publiée sur les réseaux sociaux de la Fédération pour clôturer l’initiative est confiée aux capitaines de l’équipe nationale masculine et féminine Giorgio Chiellini et Sara Gama: «Nous vous acclamons, au nom des Azzurri et des Azzurri, un merci spécial aux médecins, infirmières et tout le personnel hospitalier. Un gros câlin et merci pour tout ce que vous faites. ”

“Dans cette semaine, les entraîneurs Roberto Mancini et Milena Bertolini et de nombreux joueurs de l’équipe nationale ont voulu soutenir les comportements positifs indiqués par les institutions à travers une activation sociale avec laquelle 11 règles du jeu ont été expliquées – lit le communiqué de presse officiel. Chaque le protagoniste de la campagne a créé une histoire et une courte vidéo dans laquelle il a expliqué sa règle invitant le public à partager le message et à interagir avec le hashtag officiel de la campagne.

Les contenus publiés sur les profils sociaux du National Masculin et Féminin National – Facebook, Twitter et Instagram – ont obtenu un total d’environ 4 millions et 500 mille impressions avec plus de 220 mille interactions.

“La campagne a été un grand succès – a déclaré la présidente de la FIGC, Gabriele Gravina -, surtout pour l’adhésion des Azzurri et Azzurri qui ont fait preuve de disponibilité et d’un grand sens des responsabilités. Pour cette raison, je tiens à les remercier tous, ainsi que leurs clubs, qui font beaucoup dans le domaine de la solidarité dans un moment aussi difficile. L’engagement de la FIGC ne s’arrête pas là: dans les prochains jours, nous lancerons d’autres initiatives pour soutenir tous ceux qui font face à l’urgence en première ligne. ”

Outre les deux commissaires techniques, les joueurs et footballeurs Federico Bernardeschi, Leonardo Bonucci, Federico Chiesa, Andrea Cistana, Gianluigi Donnarumma, Cristiana Girelli, Manuela Giugliano, Pierluigi Gollini, Alia Guagni, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne ont rejoint la campagne FIGC. Jorginho, Nicolò Zaniolo, en plus des capitaines Giorgio Chiellini et Sara Gama.

Ce soir, la campagne #leregoledelgioco sera également présente dans l’émission “Che tempo che fa” sur Rai 2: le coach national de Roberto Mancini sera l’invité de Fabio Fazio pour parler de l’initiative, ainsi que des vidéos d’autres Azzurri (Lorenzo Insigne, Francesco Acerbi, Andrea Belotti, Federico Bernardeschi) qui enverront leur message au public.

La campagne avait également pour objectif de soutenir les établissements de santé de première ligne dans cette situation d’urgence en invitant tous les Italiens à faire un don; à cet égard, la FIGC a décidé de verser une contribution de 100 000 euros à l’Institut national des maladies infectieuses “Lazzaro Spallanzani” de Rome.

La FIGC a également rejoint la campagne promue par le ministère des Sports #distantimauniti: ces jours-ci, elle a publié du contenu dédié à la campagne Leonardo Bonucci, Sara Gama et Ciro Immobile “.