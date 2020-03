FIGC, options OFFICIELLES pour le Scudetto: ne l’attribuez pas, pensez à ce classement ou aux playoffs. Fin possible le 31 mai | Primapagina

Tout reste à décider. En marge du Conseil fédéral, le président de la Serie C Francesco Ghirelli a pris la parole, qui a fait le point sur les sujets traités: “Nous évaluons l’hypothèse que chaque ligue décide indépendamment de ce qu’il faut faire. L’idée est de mettre fin au championnat en jouant tous les jeux, mais nous évaluons d’autres options. Parmi ceux-ci, celui de ne pas attribuer le titre de ligue, de l’attribuer en tenant compte de ce classement, ou celui de faire jouer les playoffs “.

Puis il a poursuivi: “Chaque ligue décidera par elle-même comment développer le reste de la saison. La Serie C a beaucoup plus de marge que la Serie A, elle peut jouer jusqu’au 30 juin. Pour en revenir à la Serie A, si vous décidez de bloquer le championnat maintenant et de considérer ce classement, les équipes ont relégué en ce moment aux trois dernières places (Lecce, Spal et Brescia ed). L’hypothèse d’un championnat à 22 équipes n’est pas envisagée. Le football doit s’adapter aux difficultés du pays, il doit le réaliser “.

Ghirelli, présent au siège de Federcalcio avec le numéro un de la FIGC Gabriele Gravina et avec le président du Latium Claudio Lotito (les autres présidents étaient en conférence téléphonique) a ensuite évoqué le défi de la Ligue Europa entre Séville et Rome: “Nous avons traité avec le président de l’UEFA Ceferin. Il y a une négociation avec le gouvernement espagnol, qui a suspendu les vols à destination et en provenance de l’Italie, afin que les Giallorossi puissent arriver à Séville pour jouer régulièrement le jeu “.

LE COMMUNIQUE DE PRESSE – À la fin du Conseil fédéral, la FIGC a publié une déclaration dans laquelle toutes les possibilités sont exposées. Le championnat peut se dérouler jusqu’au 31 mai.