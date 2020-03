Figo, sur le coronavirus et Euro＇20: “. Et le temps d’une solution”

Luis Figo a parlé lors d’un événement de l’UEFA sur ccomment le coronavirus pourrait affecter la célébration du Championnat d’Europe en juin. L’ancien joueur de football portugais, qui est actuellement conseiller de cet organe, a admis que l’épidémie inquiète du virus, qui a déjà dû annuler certains événements sportifs, mais a tenté de faire appel à la tranquillité.

03/06/2020 à 18:52

CET

Alex Carazo

“Nous attendons ce que les autorités compétentes peuvent dicter sur un événement aussi important que le Championnat d’Europe. Et encore plus important cette année que le 60e anniversaire de l’UEFa est célébré et c’est dans douze pays différents “, a déclaré Figo. Et aussi, il a ajouté:”Il reste encore trois mois. Nous devons attendre et donner du temps pour trouver une solution à tout cela“.

Dans cet événement promotionnel du Championnat d’Europe, Figo a également commenté les possibilités du Portugal, l’actuel champion, dans cette édition 2020. Considérez qu’ils ont l’une des meilleures équipes, et il fait confiance à ses possibilités malgré avoir été encadré dans le “groupe de la mort” avec la France et l’Allemagne.

“Nous avons un groupe difficile, mais avec la qualité de l’équipe portugaise et après le dernier Euro, je pense que nous avons toutes les conditions pour faire un grand tournoi. L’objectif de toute l’équipe et de tous les Portugais est que nous puissions répéter une nouvelle victoire “, a-t-il déclaré.