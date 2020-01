Fin de la reprise de la 20e journée en C: égalité entre Plaisance et Arzignano

SONDAGE

Le match qui a mis fin à la 20e journée – ou plutôt, la reprise de la même – de Serie C: 0-0 la finale de Piacenza-Arzignano Valchiampo, qui s’est réunie au stade “Garilli”, vient de se terminer. Derniers restes du match avec les hôtes en 10 hommes, suite à l’expulsion de Della Latta, mais un point est placé dans la ferme, et au total il y en a maintenant 36, contre 20 des Vénitiens, qui rattrapent l’Imola au classement .

Voici le classement du groupe B:

Vicence 52

Reggiana 45

Carpi 45

SudTirol 42

Padoue 39

Piacenza 36

Feralpisalò 34

Modène 33

Sambenedettese 32

Triestina 29

VirtusVecomp Verona 28 *

Vis Pesaro 25

Cesena 25

Fermana 22

Ravenne 22

Imolese 20

Arzignano Valchiampo 20

Gubbio 18 *

Fano 18

Rimini 15

* une course de moins

