Fin du roman: la gymnastique a un nouvel archer

Avant le départ possible d’Alexis Martín Arias, la direction de la gymnastique est allé au marché des passes pour chercher un archer et dans les dernières heures, il a accompli sa tâche.

Selon ce que Nicolás Latini a déclaré à CNN Deportes, le loup a fermé l’arrivée de Jorge ‘Fatura’ Broun, qui vient de jouer dans les Ludogorets de Bulgarie.

L’ancien gardien de but de Columbus signera son contrat pour six mois et dans les prochains jours, il sera mis à la disposition du personnel technique de Diego Maradona, puisque Pelusa n’était pas encore présent en pré-saison.

De cette manière, Fatura Broun a rejoint Harrinson Mancilla, Jonathan Agudelo et Matías Pérez García et est devenu le quatrième booster de gymnastique pour la saison prochaine.