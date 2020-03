Finale de la Coupe Carabao: Manchester City bat Aston Villa pour remporter la compétition pour une troisième année consécutive

Londres, ANGLETERRE – 01 MARS: Rodrigo de Manchester City célèbre avec son coéquipier Sergio Aguero après avoir marqué son deuxième but lors de la finale de la Coupe Carabao entre Aston Villa et Manchester City au stade de Wembley le 01 mars 2020 à Londres, en Angleterre. (Photo de Victoria Haydn / Manchester City FC via .)

Le bastion de Manchester City sur la Coupe Carabao a continué alors qu’ils remportaient la compétition pour une troisième année consécutive, cette fois devant l’Aston Villa 2-1 à Wembley.

Tous les buts ont été atteints en première mi-temps et City a pris les devants avec Sergio Aguero et Rodri, avant que l’attaquant tanzanien Mbwana Samatta réduise les arriérés.

City a tenu bon en seconde période et Claudio Bravo a remercié d’avoir conservé cette avance alors qu’il réalisait un excellent arrêt pour garder la tête de Bjorn Engles.

Manchester City remporte la Coupe Carabao pour une troisième année consécutive

Les équipes

Villa a effectué trois changements depuis sa dernière sortie, une défaite 2-0 en Premier League à Southampton. Orjan Nyland, le gardien régulier de la compétition cette saison, est venu remplacer Pepe Reina, qui a impressionné depuis son arrivée en prêt de l’AC Milan. Les défenseurs Bjorn Engles et Ahmed Elmohamady sont également revenus sur le côté.

La ville, quant à elle, a effectué une multitude de changements venus de l’arrière pour battre le Real Madrid cette semaine. Le manager Pep Guardiola a effectué huit changements au total, le plus surprenant étant l’inclusion de Kevin De Bruyne sur le banc. Sergio Aguero est revenu pour remplacer Gabriel Jesus à l’avant tandis que Raheem Sterling et Fernandinho sont également revenus.

Villa commence sur le pied avant mais la ville montre bientôt la qualité

City a remporté une victoire 6-1 à Villa Park lorsque ces deux joueurs se sont rencontrés dans la ligue en janvier. Cependant, aux premiers stades de Wembley, il n’y avait aucune trace de cette mutilation. Le côté de Dean Smith a commencé fermement sur le pied avant, arrachant City en arrière et les soumettant à des vagues de pression.

En dépit d’attaques régulières sur les ailes, Villa ne pouvait trouver qu’une seule chance réelle de leur bon départ alors qu’Anwar El Ghazi sautait le plus haut dans la région pour diriger une croix sur le toit du filet.

Le jeu s’est ensuite installé dans une routine plus familière de City faisant tout le pressing et Villa assis et faisant toute la défense. Vague après vague, ils sont venus de l’attaque de la ville, et ils ont finalement percé lorsque le centre de Rodri a été dirigé par un but de Phil Foden et Aguero retourné à la maison par le biais d’une déviation de Tyrone Mings.

L’équipe de Guardiola a poursuivi son attaque sans relâche et malgré le fait que les Mings gênent l’effort de Raheem Sterling, ils en ont rapidement eu une seconde – bien que les rediffusions montrent qu’ils n’auraient pas dû.

Jack Grealish, qui a à peine eu un effet sur le jeu dans l’ensemble, s’est bien rétabli pour se défendre contre Rodri et a semblé avoir gagné un coup de pied de côté. Le juge de touche, au lieu de cela, marqua un corner, et dès la livraison, Rodri s’éloigna de Frédéric Guilbert et propulsa sa tête à la maison.

Samatta s’impose dans la Coupe Carabao

À 2-0, la plupart s’attendront à ce que le match soit une formalité pour City. Après tout, ils ont remporté cette compétition lors des deux dernières éditions et Villa, en réalité, a bien plus de choses qu’une finale de coupe à se soucier compte tenu de sa position dans la ligue.

Ils se sont toutefois donné une chance peu de temps avant la pause, profitant d’une mauvaise erreur de John Stones. L’international anglais a glissé lorsque Grealish a joué le ballon vers El Ghazi, permettant au Néerlandais de passer le ballon. Il a ensuite traversé pour Mbwana Samatta pour écraser une tête devant Claudio Bravo et réduire de moitié le déficit avant la pause.

City Control mais la finale de la Coupe Carabao reste serrée

La seconde moitié a suivi en grande partie les mêmes schémas que la première, City pressant sans relâche et Villa permettant à leurs adversaires de dicter le jeu. Cependant, il y avait beaucoup moins de puissance devant le but de City comme on aurait pu s’y attendre, ce qui signifie que Villa était toujours laissée dans l’espoir de pouvoir fournir un choc.

Ils auraient pu le faire aussi tard. Comme prévu, Villa a poussé de plus en plus avec le temps qui tourne et leur seul effort majeur de la mi-temps a peut-être été le plus proche de marquer en deuxième période. Engles a mis la tête dans un coin et il a cherché tous les mots pour se diriger, mais Bravo, si souvent le méchant de City avec ses erreurs de haut niveau, a produit une excellente sauvegarde pour le faire basculer sur le poteau avant que Stones ne pirate clairement.

Bien que Villa ait maintenu la pression tardive, City méritait la victoire au général et a poursuivi son bastion sur la Coupe Carabao avec une troisième acquisition successive du trophée.

