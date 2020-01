Fiorentina 0-0 Gênes

Le match a eu lieu ce samedi dans le Artemio Franchi et qui a fait face à la Fiore et à Gênes Il a terminé avec un nul nul entre les deux concurrents. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs dernières rencontres. La Fiorentina Il est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre lui Naples loin de la maison (0-2) et l’autre face à la SPAL dans son fief (1-0). En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Gênes est tombé vaincu par 1-3 dans le dernier match qu’il a joué contre le Rome. Après le résultat obtenu, l’équipe florentine était en douzième position, tandis que le Gênes, quant à lui, est dix-huitième à la fin de la partie.

25/01/2020

À 20:29

CET

SPORT.es

Dans la première moitié, aucune des équipes n’a réussi devant le but, donc les 45 premières minutes se sont conclues avec le même résultat de 0-0.

Aucune des équipes n’a eu de chance pour le but en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé avec un résultat de 0-0.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser toutes les modifications disponibles. Dans la Fiore ils sont entrés Dusan Vlahovic, Valentin Eysseric et Maximiliano Olivera remplacer Patrick Cutrone, Gaetano Castrovilli et Lorenzo Venutitandis que le Gênes a donné accès à Antonio Sanabria, Andrea Pinamonti et Filip Jagiello pour Goran Pandev, Andrea Favilli et Behrami wallon.

L’arbitre a montré sept cartons jaunes, dont quatre au Fiore (spécifiquement pour Pezzella allemand, Nikola Milenkovic, Lorenzo Venuti et Martín Cáceres) et trois à Gênes (Lasse Schone, Andrea Favilli et Stefano Sturaro).

Avec cette cravate, le Fiorentina Il s’est placé à la douzième place du tableau avec 25 points. De son côté, le Gênes avec ce point, il est resté en dix-huitième position avec 15 points, à la relégation en deuxième division, à la fin du match.

Lors du prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront à domicile. La Fiorentina fera face à la Juventus tandis que le Gênes il le fera contre lui Atalanta.

Fiche techniqueFiorentina:Bartlomiej Dragowski, Nikola Milenkovic, Germán Pezzella, Martín Cáceres, Pol Lirola, Marco Benassi, Erick Pulgar, Gaetano Castrovilli (Valentin Eysseric, min.65), Lorenzo Venuti (Maximiliano Olivera, min.82), Federico Chiesa et Patrick Cutrone (Dusan Vlahovic, min.59)Gênes:Mattia Perin, Domenico Criscito, Davide Biraschi, Cristian Romero, Paolo Ghiglione, Lasse Schone, Stefano Sturaro, Valon Behrami (Filip Jagiello, min.90), Antonio Barreca, Goran Pandev (Antonio Sanabria, min.62) et Andrea Favilli (Andrea Pinamonti, min.70)Stade:Artemio FranchiButs:0-0