Fiorentina 1 – 1 AC Milan

La Fiore et le Milan égalité dans le match qui a eu lieu ce samedi dans la Artemio Franchi. Les deux équipes sont venues gagner leurs derniers matchs. La Fiorentina est venu au jeu avec des esprits renforcés après avoir remporté la victoire 1-5 contre le Sampdoria. De la part de l’équipe visiteuse, le AC Milan il a gagné dans son fief 1-0 son dernier match du tournoi contre Torino. Après le score, l’équipe florentine est douzième après la fin du match, tandis que le Milan C’est le septième.

22/02/2020

Agir à 22h49

CET

Au cours de la première partie, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, donc le résultat est resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la seconde moitié, la chance est venue pour l’équipe rouge et noire, qui a ouvert le score avec un peu de Daim Rebic à la 56e minute. Il a mis la cravate Fiorentina à travers un but de 11 mètres de Erick Thumb peu de temps avant la fin, en particulier en 85, mettant fin au match avec un résultat de 1-1 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur du Fiore a donné accès à Patrick Cutrone e Igor pour Gaetano Castrovilli et Pol Lirolatandis que le Milan a donné son feu vert à Asmir Begovic, Mateo Musacchio et Alexis Saelemaekers pour Gianluigi Donnarumma, Matteo Gabbia et Samu Castillejo.

Un total de quatre cartons jaunes et un carton rouge ont été présentés dans le match. De la part des locaux, un carton jaune a été montré Martín Cáceres et carton rouge à Dalbert. Pour sa part, l’équipe visiteuse a exhorté le jaune à Ismael Bennacer, Hakan Calhanoglu et Theo Hernandez.

Avec cette cravate, le Fiorentina Il était à la douzième place du tableau avec 29 points. De son côté, le AC Milan avec ce point, il est resté en septième position avec 36 points à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe florentine jouera à l’extérieur contre le Udinesetandis que le AC Milan il cherchera le triomphe dans son stade contre lui Gênes.

Fiche techniqueFiorentina:Bartlomiej Dragowski, Nikola Milenkovic, Germán Pezzella, Martín Cáceres, Pol Lirola (Igor, min.73), Erick Pulgar, Joseph Duncan, Gaetano Castrovilli (Patrick Cutrone, min.68), Dalbert, Federico Chiesa et Dusan VlahovicAC Milan:Gianluigi Donnarumma (Asmir Begovic, min. 52), Andrea Conti, Alessio Romagnoli, Matteo Gabbia (Mateo Musacchio, min. 74), Theo Hernandez, Samu Castillejo (Alexis Saelemaekers, min. 80), Ismael Bennacer, Hakan Calhanoglu, Franck Kessie , Ante Rebic et Zlatan IbrahimovicStade:Artemio FranchiButs:Ante Rebic (0-1, min. 56) et Erick Pulgar (1-1, min. 85)