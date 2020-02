Fiorentina 1-2 Atalanta

Il Atalanta ajouté trois points à son casier après avoir remporté une victoire a travaillé contre le Fiore, qui a gagné 1-2 ce samedi dans la Artemio Franchi. La Fiorentina il voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 3-0 dans le duel précédent contre le Juventus. Côté visiteurs, le Atalanta il a dû se contenter d’une égalité à double sens contre lui Gênes. Grâce à ce résultat, l’équipe de Bergamasco est quatrième, tandis que le Fiore Il est quatorzième à la fin du match.

02/08/2020

À 17:09

CET

SPORT.es

La réunion a commencé de façon imbattable pour le Fiorentina, qui a pris de l’avance grâce à un objectif de Federico Chiesa à la 32e minute, concluant la première mi-temps avec le résultat de 1-0.

La deuxième période a commencé favorablement pour Atalanta, qui a mis les planches à travers un peu de Duván Zapata quelques instants après la reprise du match, en particulier à la 49e minute. Encore une fois, l’équipe de Bergamasco a marqué à nouveau, ce qui a transformé le score en plaçant 1-2 grâce au succès du but. Ruslan Malinovskiy à la 72e minute, terminant le match avec un score final de 1-2.

Le technicien du Fiore, Giuseppe Iachini, est entré dans le champ Dusan Vlahovic, Riccardo Sottil et Milan Badelj remplacer Patrick Cutrone, Erick Thumb et Marco Benassitandis que de la part du Atalanta il a remplacé Ruslan Malinovskiy et Adrien Tameze pour Mario Pasalic et Papu Gómez.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs avec un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Gaetano Castrovilli et Dusan Vlahovic, de la Fiore et deux à Duván Zapata et Pierluigi Gollini du Atalanta.

Avec 42 points, le Atalanta Il s’est classé quatrième du classement, en position d’accès à la Ligue des champions, tandis que l’équipe dirigée par Giuseppe Iachini Il était en quatorzième position avec 25 points à la fin du match.

Les équipes continueront de disputer leurs prochains matchs en Serie A: le Fiorentina tentera de reprendre le chemin de la victoire dans son prochain duel contre le Sampdoria à la maison pendant que Atalanta jouera contre dans son fief le AS Roma.

Fiche techniqueFiorentina:Bartlomiej Dragowski, Nikola Milenkovic, Germán Pezzella, Igor, Pol Lirola, Marco Benassi (Milan Badelj, min.85), Erick Pulgar (Riccardo Sottil, min.79), Gaetano Castrovilli, Dalbert, Federico Chiesa et Patrick Cutrone (Dusan Vlahovic, min.46)Atalanta:Pierluigi Gollini, José Luis Palomino, Berat Djimsiti, Rafael Toloi, Timothy Castagne, Remo Freuler, Mario Pasalic (Ruslan Malinovskiy, min.64), Robin Gosens, Duván Zapata, Josip Ilicic et Papu Gómez (Adrien Tameze, min.90)Stade:Artemio FranchiButs:Federico Chiesa (1-0, min. 32), Duván Zapata (1-1, min. 49) et Ruslan Malinovskiy (1-2, min. 72)