Fiorentina AC Milan

Samedi prochain à 20h45 aura lieu au Artemio Franchi le duel entre les Fiore et le Milan le vingt-cinquième jour de la série A.

La Fiorentina a l’intention d’ajouter une victoire de plus dans le vingt-cinquième jour après avoir battu à domicile par 1-5 à la Sampdoria joué dans le Luigi Ferrarisavec des objectifs de Dusan Vlahovic, Morten Thorsby et Federico Chiesa. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté sept des 24 matchs disputés à ce jour en Serie A, avec 31 buts en faveur et 35 contre.

Côté visiteurs, le AC Milan il a remporté la victoire contre Torino lors de leur dernier match de la compétition (1-0), avec un peu de Daim Rebic, il vise donc à profiter de l’inertie gagnante dans le fief du Fiorentina. Sur les 24 matchs qu’il a disputés cette saison de Serie A, le AC Milan Il a gagné dans 10 d’entre eux avec un bilan de 26 buts pour et 31 contre.

En référence aux performances locales, Fiorentina Il a remporté trois fois, a été battu cinq fois et a tiré quatre fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, il se montre donc un set faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’opportunités que prévu. Aux sorties, le AC Milan Il a gagné six fois et a été battu six fois au cours de ses 12 matchs. C’est donc une équipe qui obtient généralement des points à domicile, ce qui devrait faire attention au Fiorentina Si vous ne voulez pas ajouter de résultat négatif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le Artemio FranchiEn fait, les chiffres montrent huit défaites et huit matchs nuls en faveur de la Fiorentina. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs trois dernières visites au stade du Fiore. La dernière confrontation entre les Fiore et le Milan Cette compétition a été disputée en septembre 2019 et s’est terminée par un score de 1-3 en faveur de la Fiore.

En analysant sa position dans le tableau de classement de la Serie A, nous voyons que les visiteurs sont en avance sur leur rival avec une différence de sept points. La Fiorentina Il arrive au match avec 28 points dans son casier et occupant la treizième place avant le match. De leur côté, les visiteurs ont 35 points et occupent la sixième position de la compétition.