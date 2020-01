Fiorentina-Atalanta 2-1, match dynamique à Franchi. Viola en quart de finale en 10

Florence. 16es de finale de la Coupe d’Italie au stade Artemio Franchi, les hôtes de la Fiorentina et le super Atalanta de Gasperini, le quart de finale contre l’Inter est à gagner. Après le changement d’entraîneur, et quelques greffes de marché intéressantes, la Viola souhaite donner au carré autant de satisfactions que possible dans cette seconde partie de saison. L’Atalanta au lieu de cela, ayant atteint la Ligue des champions et les huitièmes de finale de la compétition continentale maximale, vise à “tripler” avec la Coupe nationale.

PATRICK MAINTENANT! CROIX PASALIQUE

De 1 ‘deux nouvelles très attendues, les débuts de Patrick Cutrone pour les hôtes et Mattia Caldara, au retour d’une expérience malheureuse entre la Juve et Milan, dans les rangs de la Déesse. Bon rythme, quelques intrigues intéressantes des deux côtés, puis sur le 9 ‘sur l’axe Malinovskyi-Muriel, les invités construisent un ballon de but potentiel. La réplique de l’alto est immédiate et mortelle. Après 60 ”, sur l’aide de Dalbert, le pied droit de Cutrone arrive, ne laissant aucune place à Gollini. Viola redevient dangereuse en quelques minutes, Vlahovic et Cutrone tentent de profiter de la moindre déviation de la défense Nerazzurri. A 21 ‘Atalanta écope d’un penalty pour le renversement de Malinovskyi, l’arbitre ne voit aucune faute. Opportunités potentielles d’un côté puis des 30 autres après un autre flash de Pasalic chez les Nerazzurri. L’ancien milieu de terrain milanais avec une tête précise, aidé par le corner de MalinovskyI, frappe la barre transversale. Pousse la Déesse mais c’est la Fiorentina pour toucher le rappel à 32 ‘: Benassi rattrapé en excellente position, devant Gollini sert Vlahovic qui sans faute frappe Djimsiti au milieu. Imprécis Muriel et Gosens, Atalanta est de la partie et cherche un nul. La première mi-temps se termine donc avec le minimum d’avantages des hôtes.

FORCING DEA, PARI ILICIC

L’ancien Ilicic entre dans la seconde moitié et remporte un coup de pied placé depuis une position invitante, le même slovène sur le ballon mais le ballon ne cadre pas le miroir de but. A 52 ‘Fiorentina réclame un penalty, Cutrone tire dans la surface mais Manganiello lâche encore une fois. 120 “et le violet touche les deux à zéro: d’abord Cutrone puis Vlahovic frustrent une bonne opportunité, le ballon rebondit dans la zone mais les deux attaquants ne trouvent pas l’écart gagnant. La Déesse répond par Pasalic, mais Terracciano est réactif et avec une grande intervention de désamorçage. Le numéro un viole alors est sauvé sur un lob par Malinosvkyi. Les hommes de Gasperini veulent la cravate, et ils la touchent à 60 ‘quand la barre transversale frissonne encore une fois, une super pièce de Muriel qui met une belle balle pour Gosens, un tir puissant qui est imprimé sur le bois. Le but du Nerazzurri est dans les airs, Pasalic le touche à la 18e minute sur une passe décisive de Gomez, décisif Dalbert qui évite un but sûr, puis à la 21e minute le tirage mérité pour les invités. De Gomez à Malinovskyi, ce dernier de gauche devine le couloir droit pour Ilicic qui ne se trompe pas devant Terracciano.

VIOLET SUR DIX MAIS AVANTAGE

Les hôtes tentent de réagir, poussés par le public dans les tribunes. A 69 ‘épisode crucial: Pezzella, déjà admonesté, tombe dans la zone ouverte, pour la simulation Manganiello et deuxième jaune, l’alto reste en dix. Belle action de Vlahovic à la 74e minute mais un rebond défavorable déclenche un hors-jeu de Benassi. Ilicic tente, pour Terracciano, Atalanta pousse pour trouver le but du match. La Fiorentina s’est défendue dans l’ordre et a recommencé rapidement, comme à la 83e minute quand un grand jeu de Pulgar a donné un ballon d’or à Lirola, l’extérieur violet est entré dans la zone et avec un coup imprenable il a fait sauter les Franks. Dans les dernières minutes Federico Chiesa entre également, les hôtes tentent de garder le ballon mais la fin du match promet des étincelles, Atalanta ne va pas perdre avec l’homme supplémentaire. En pleine récupération, double chance pour les invités: d’abord Gomez, puis Malinovskyi à distance tentent d’inquiéter Terracciano. Après 3 ‘, l’arbitre siffle la fin du jeu, avec un gros sacrifice, Viola passe au tour suivant où il affrontera l’Inter Conte.