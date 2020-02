Fiorentina Atalanta

Samedi à 15h00 se jouera la rencontre de la vingt-troisième journée de Serie A, dans laquelle nous verrons la victoire au Fiore et à Atalanta dans le Artemio Franchi.

La Fiorentina fait face avec enthousiasme à récupérer des points dans le match correspondant à la vingt-troisième journée après avoir subi une défaite contre le Juventus dans le match précédent pour un résultat 3-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 22 matchs disputés jusqu’à présent en Serie A et ajoutent un chiffre de 32 buts contre 25 en faveur.

Côté visiteurs, le Atalanta il a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le Gênes lors de son dernier match, il va donc essayer de continuer à ajouter des points à son casier devant le Fiorentina. À ce jour, sur les 22 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle a gagné dans 11 d’entre eux avec un bilan de 59 buts marqués contre 30 encaissés.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Fiorentina Il a gagné trois fois, a été battu quatre fois et a tiré quatre fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe dans les matchs à domicile et qui à son tour donnent de l’espoir aux visiteurs. Aux sorties, le Atalanta Il a un équilibre de six victoires, une défaite et quatre nuls en 11 matchs joués, c’est donc un rival utilisé pour marquer des points à domicile, Fiorentina Vous devez être vigilant si vous ne souhaitez pas laisser de points à la maison.

Les deux rivaux s’étaient déjà affrontés dans le stade de la Fiorentina et le solde est de 13 victoires et neuf matchs nuls pour l’équipe locale. L’équipe à domicile a également une série de 22 matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Atalanta. La dernière fois qu’ils ont Fiore et le Atalanta En compétition, c’était en janvier 2020 et le match s’est terminé par un résultat de 2-1 pour les locaux.

Actuellement, le Atalanta Il se place en tête du classement avec une différence de 14 points par rapport à son rival. L’équipe de Giuseppe Iachini est placé à la quatorzième place avec 25 points dans le casier. L’équipe visiteuse est quatrième avec 39 points.