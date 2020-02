Fiorentina-Atalanta, voici ce qu’il demande aux fans Viola Commisso | Serie A

Rocco Commisso, président de la Fiorentina, après la tempête des dernières heures, a accordé une longue interview au Corriere dello Sport:

SFOGO- «Ce n’était pas une externalisation« ad personam »adressée à la Juventus. Je l’ai dit tout de suite, je l’ai fait pour le football italien, qui est alors ce qui s’exporte dans le monde. Sur ESPN, par exemple, ces incohérences dans la méthode de jugement ont été soulignées en direct, avant même mes paroles. Il y a des faits et je suis intervenu pour défendre les intérêts de mon équipe. La mienne n’était pas une demande de faveurs pour mon équipe, mais une plus grande égalité à l’aune “

ÉGLISE– Personne, jusqu’à présent, ne m’a jamais demandé de partir. Federico ne l’a pas fait et son père Enrico non plus, dont j’ai eu une impression extraordinaire. Si le garçon, à la fin de la saison, a une forte intention de partir, il peut être satisfait. Mais toujours si l’argent est bon. Tout le reste n’est que bavardage, d’ailleurs aucun «deal» ne prévoyait, comme cela a été démontré, qu’il devrait débuter l’été dernier. J’espère garder tout le monde. “

Atalanta «Nous tournons la page sur ce qui s’est passé. Je veux une étape positive, ironique et, surtout, non offensive envers quiconque. Je suis sûr que nos fans sauront être astucieux et proactifs “.