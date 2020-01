Fiorentina, Barone: “Le match contre Atalanta? Nous voulons un climat pacifique”

© photo par Federico De Luca

Joe Barone, dg de Fiorentina, a ainsi pris la parole après une réunion technique au Palazzo Vecchio en présence des architectes violets et experts de la Municipalité: “Nous continuons à travailler, à chercher une solution. Ce sont des comparaisons techniques, compliquées, pour l’instant il n’y a pas de nouvelles Nous espérons trouver une solution, nous recherchons la zone où construire le stade, un élément très important pour la croissance de la Fiorentina. L’annonce est publique, et quand elle sortira, nous devrons avoir toutes les options ouvertes. Il y a encore beaucoup de choses à comprendre, nous ne savons pas quand l’annonce sera publiée et ce qui y sera écrit. Nous avons parlé de nombreuses autres options, je ne peux pas entrer dans les détails mais il y a beaucoup de difficultés “.

Existe-t-il des domaines alternatifs?

“Comme l’a dit le président, nous avons rencontré la surintendance. Évidemment, en dehors de Franchi, il y a d’autres domaines, dont Campi Bisenzio. Nous évaluons les options pour la croissance future de la Fiorentina. Hier, nous avons vu que l’équipe est aimée par les fans, mais elle doit aussi être des autres. “

Voyez-vous chaque semaine avec le groupe de travail?

“Non, attendons l’annonce. Quand elle sortira, vous devrez demander aux autres.”

Quel effet après les paroles des dirigeants atalantins?

“Cette situation est désolée, mais nous devons suivre nos fans. À Parme, j’ai également entendu des choses inacceptables envers Dalbert, tout comme Giuseppe et moi (commissaire junior, ndlr) n’avons pas été bien traités mais, évidemment, nous ne nous sommes pas plaints. Fiorentina et les fans seront respectés, nous sommes là pour y arriver “.

De quoi a besoin le mouvement de football italien?

“Je parle des infrastructures, une composante délicate du football italien. Il existe de nombreuses possibilités d’accélérer, évidemment en construisant des centres sportifs et des stades. La loi doit s’appliquer à tous”.

Vous attendez-vous à des sanctions pour Gasperini?

“Je ne veux pas entrer dans ce discours, ce n’est pas mon travail. Évidemment, la situation est délicate, et nous voulons parler du football en paix. Mais ce qui s’est passé contre Dalbert et les autres, le racisme, n’est pas une chose acceptable. Dans le passé Federico a été traité comme lui, mais nous espérons la paix pour le football italien “.

Atalanta reviendra à Florence le 9 février. Un conseil?

“Je voudrais transmettre le message à notre peuple: c’est un moment d’encouragement positif, nos fans sont parmi les meilleurs d’Europe. Nous devons aller de l’avant sur le chemin, mais nous nous faisons respecter”.

D’autres nouvelles du marché?

“Nous devons parler à Pradè comme toujours. Nous recherchons chaque jour des opportunités en Europe, en attendant quelques coups sûrs”.