Fiorentina, Barone: “Nous nous ouvrons aux stades et aux infrastructures. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons redevenir grands”

“Nous devons proposer au gouvernement et aux institutions du monde du football une série de revisitations de lois ou de concepts qui permettent à chacun d’être compétitif et de rêver et d’espérer pouvoir conquérir quelque chose tôt ou tard”. Ainsi dans La Gazzetta dello Sport Joe Barone, directeur général de la Fiorentina: “Une aide pourrait provenir d’une nouvelle loi sur le stade. Nous ne demandons pas d’argent en faveur des entrepreneurs. Nous demandons de pouvoir rationaliser le chemin. Je donne un exemple, les Francs pourraient être les maison de la Fiorentina mais elle doit être reconstruite. Peut-on supprimer certaines contraintes de la Surintendance? Sinon, Franchi risque d’être abandonné, comme ce fut le cas pour Flaminio. Et, encore une fois, les maires doivent être autorisés à opérer avec une plus grande liberté pour l’amélioration d’un sans risquer d’être accusé de gaspillage de ressources publiques. La construction de nouveaux stades et de nouvelles infrastructures est une grande opportunité pour les villes. Allez voir à quoi ressemblait la région d’Amsterdam avant la construction de l’usine d’Ajax. la zone de Barcelone où le Camp Nou est né a été relancée. Nous avons besoin de stades qui vivent 7 jours sur 7. Ceux qui investissent doivent avoir une équipe c’est important ou les abonnés et les présences disparaîtraient “.