Fiorentina, besoin d’un cerveau au milieu du terrain: Iachini se concentre sur Badelj | Serie A

Après le match nul de samedi, rattrapé en finale contre le Milan de Pioli, il est temps de faire le point. Tel que rapporté par Repubblica dans son édition florentine, le milieu de lys n’a pas offert l’une de ses meilleures performances. Pulgar a sauvé sa soirée en terminant le penaltysinon son vote aurait été beaucoup plus faible. Le sale boulot du Chilien est toujours utile, mais souvent lors de la construction il n’arrive pas à donner la continuité nécessaire à la manœuvre. En général, trop souvent pendant la phase de possession, de longs lancers, difficiles à gérer, sont utilisés envers les attaquants, en fait Iachini penserait sérieusement à la relance de Badelj. Le Croate, déjà déployé à Gênes depuis le début, est le seul metteur en scène pur à la disposition du technicien d’alto. Le seul métronome capable de trier la balle avec continuité et précision. Un jeu de rôle qui a des temps de jeu et une vision proactive du football.